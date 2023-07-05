В Алтайском крае пресекли попытку контрабанды прибора для артиллерии
Возбуждено уголовное дело
05 июля 2023, 13:52, ИА Амител
Фото: УФСБ по Алтайскому краю
В Алтайском крае сотрудники УФСБ пресекли попытку контрабандного перемещения продукции военного назначения в одну из стран Центрально-Азиатского региона, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.
Во взаимодействии с Алтайской таможней сотрудники управления перехватили посылку с перископической артиллерийской буссолью ПАБ-2, которую предприниматель из Славгорода пытался отправить под видом треноги.
В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет колонии. Оперативное сопровождение уголовного дела продолжается.
14:02:02 05-07-2023
Да этих буссолей на Авито как семечек на рынке в день базарный. К тому же их оборот не ограничен. Так что новость ни о чём. Сотрудники бы ФСБ лучше задались вопросом свободной продажи в интернете действительного продукции военного назначения. Магазины к автоматам продают мешками. Бронежилеты стоят десятки тысяч, защитные шлемы - пожалуйста. А мы потом скидываемся всем миром - для фронта, для победы.
14:58:57 05-07-2023
этой штукой еще при колчаке пользовались? как то выглядит старовато. если это актуально для армии сейчас, становится грустно.
17:01:04 05-07-2023
слава богу что пресекли, а так то ушел бы прибор в нато, усилил бы врага, да и скопировать могли бы супостаты, раскрыв наши секреты, совсем житья от врагов нет, мешают как только могут
08:26:33 06-07-2023
Гость (17:01:04 05-07-2023) слава богу что пресекли, а так то ушел бы прибор в нато, уси... 0 интеллекта
17:59:05 05-07-2023
Родненькая! Руки так и просятся привязать ОП!