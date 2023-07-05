В Алтайском крае пресекли попытку контрабанды прибора для артиллерии

Возбуждено уголовное дело

05 июля 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: УФСБ по Алтайскому краю

В Алтайском крае сотрудники УФСБ пресекли попытку контрабандного перемещения продукции военного назначения в одну из стран Центрально-Азиатского региона, сообщили amic.ru в пресс-службе ведомства.

Во взаимодействии с Алтайской таможней сотрудники управления перехватили посылку с перископической артиллерийской буссолью ПАБ-2, которую предприниматель из Славгорода пытался отправить под видом треноги.

В отношении горожанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет колонии. Оперативное сопровождение уголовного дела продолжается.