В Алтайском крае пресекли волну фейков об использовании беспилотников ВСУ в Бийске

Ложную информацию злоумышленники распространили в городских чатах вечером 13 июня

13 июня 2025, 20:50, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В чатах Алтайского края зафиксировали волну дезинформации, связанную с якобы использованием украинских БПЛА в Бийске. Об этом сообщили в правительстве региона.

По данным краевой антитеррористической комиссии, вечером 13 июня злоумышленники распространили в городских чатах ложную информацию. Сообщения гласили, что в районе одного из оборонных предприятий якобы проводится разведка с использованием БПЛА. Кроме того, были опубликованы недостоверные данные о предполагаемом ограничении мобильной связи в городе.

"Эта дезинформация направлена на уточнение информации о промышленных объектах города, через получение комментариев в мессенджерах о возможных изменениях режима безопасности в промышленной зоне. Таким образом, противник пытается выяснить названия промышленных объектов", – отметили в правоохранительных органах.

Правоохранители призывают жителей региона сохранять спокойствие и не способствовать распространению недостоверной информации.