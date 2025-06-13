В Алтайском крае пресекли волну фейков об использовании беспилотников ВСУ в Бийске
Ложную информацию злоумышленники распространили в городских чатах вечером 13 июня
13 июня 2025, 20:50, ИА Амител
В чатах Алтайского края зафиксировали волну дезинформации, связанную с якобы использованием украинских БПЛА в Бийске. Об этом сообщили в правительстве региона.
По данным краевой антитеррористической комиссии, вечером 13 июня злоумышленники распространили в городских чатах ложную информацию. Сообщения гласили, что в районе одного из оборонных предприятий якобы проводится разведка с использованием БПЛА. Кроме того, были опубликованы недостоверные данные о предполагаемом ограничении мобильной связи в городе.
"Эта дезинформация направлена на уточнение информации о промышленных объектах города, через получение комментариев в мессенджерах о возможных изменениях режима безопасности в промышленной зоне. Таким образом, противник пытается выяснить названия промышленных объектов", – отметили в правоохранительных органах.
Правоохранители призывают жителей региона сохранять спокойствие и не способствовать распространению недостоверной информации.
21:52:07 13-06-2025
Огня без дыма не бывает. Вражеские спутники знают Россию до последнего деревенского сортира.
09:25:28 14-06-2025
Гость (21:52:07 13-06-2025) Огня без дыма не бывает. Вражеские спутники знают Россию до ...
Лезь в погреб быстрее!
11:08:30 14-06-2025
Гость (09:25:28 14-06-2025) Лезь в погреб быстрее! ... Гость, ты глупый и самонадеянный.
19:18:56 14-06-2025
Гость (11:08:30 14-06-2025) Гость, ты глупый и самонадеянный....
Ты не в погребе еще? Зря. Очень самонадеянно!
17:24:33 15-06-2025
можно озвучить ники этих поганцев в соцсетях и их фотки выложить?! СУПЕР-НАКАЗАНИЕ же. Заодно можно еще обнулить прогрессы в играх и сдать все их мечи первому нубу.