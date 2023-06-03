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В Алтайском крае при пожаре погибло двое детей

Третьего ребёнка спасла мать

03 июня 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Алейском районе Алтайского края, сообщили в региональном Следкоме.

Трагедия случилась днём 3 июня в селе Вавилон. Мать успела вынести грудного ребёнка, а трёхлетняя девочка и шестилетний мальчик погибли. Семья при этом состоит на учёте как неблагополучная.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправной проводки. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Расследование продолжается. 

Алтайский край Пожары

Комментарии 1

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Гость

21:05:44 03-06-2023

Это просто жесть.

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