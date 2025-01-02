В Алтайском крае при пожаре в двухэтажке погибли мужчина и женщина
Еще двух человек спасли
02 января 2025, 17:59, ИА Амител
Пожар в селе Быстрый Исток / Фото: МЧС Алтайского края
Два человека погибли при пожаре в селе Быстрый Исток Алтайского края, сообщили в МЧС региона.
Возгорание случилось в квартире на втором этаже: на площади 2 кв. м воспламенились личные вещи.
На месте работали пять бойцов МЧС на двух пожарных машинах.
"В результате отравления продуктами горения погибли два человека – мужчина и женщина", – говорится в сообщении.
Еще двух человек удалось спасти.
По предварительным данным, пожар возник из-за того, что на работающую электроплиту упала подушка.
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