В Алтайском крае при пожаре в двухэтажке погибли мужчина и женщина

Еще двух человек спасли

02 января 2025, 17:59, ИА Амител

Пожар в селе Быстрый Исток / Фото: МЧС Алтайского края

Два человека погибли при пожаре в селе Быстрый Исток Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

Возгорание случилось в квартире на втором этаже: на площади 2 кв. м воспламенились личные вещи.

На месте работали пять бойцов МЧС на двух пожарных машинах.

"В результате отравления продуктами горения погибли два человека – мужчина и женщина", – говорится в сообщении.

Еще двух человек удалось спасти.

По предварительным данным, пожар возник из-за того, что на работающую электроплиту упала подушка.