В Алтайском крае приступили к благоустройству территорий, победивших в голосовании жителей

В этом году преобразят 116 общественных мест, включая зеленую зону в Барнауле и спортхаб в Заринске

20 мая 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFJYtRck

Благоустройство территории / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

По всему Алтайскому краю облагораживают общественные пространства, за приведение в порядок которых проголосовали жители. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Виктор Томенко.

Например, в Барнауле приступили ко второму этапу благоустройства зеленой зоны в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов и Антона Петрова. В Рубцовске – на территории возле драмтеатра. В Новоалтайске приводят в порядок пешеходную зону на улице Комсомольской.

В Заринске начали делать спортхаб "Драйв", который, согласно задумке, должен включать в том числе и скейт-парк, и лыжероллерную трассу, и площадку для воркаута.

"Проект спортхаба, напомню, победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды", – уточнил Виктор Томенко.

Всего в этом сезоне по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" благоустроят 116 общественных территорий и дворов в 41 муниципалитете.

Благоустройство территорий / Фото: пресс-служба Минстроя Алтайского края

Проголосовать за территорию, которую благоустроят в следующем сезоне, можно по ссылке. С 21 апреля за объекты благоустройства жители Алтайского края отдали уже свыше 100 тысяч голосов.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, ИНН 2225145249

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