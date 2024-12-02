В Алтайском крае приступят к реализации нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"

Одно из направлений, которое планируют реализовать, – улучшение оказания экстренной медпомощи

02 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Диагностика / Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Алтайский край готовится к реализации нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Он пришел на смену национального проекта "Здравоохранение", реализация которого заканчивается в 2024 году.

Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"

"В настоящее время министерством сформирована заявка и направлена на утверждение в федеральный Минздрав. В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2026-2030 годах заявлено строительство четырех филиалов городских поликлиник в быстро растущих районах Барнаула", – рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Также в планах до 2030 года приобрести 30 передвижных мобильных комплексов в медицинские организации для оказания помощи жителям сельских территорий и малых городов.

Одно из направлений, которое планируют реализовать в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" – улучшение оказания экстренной медицинской помощи. В регионе планируют построить четыре современных приемных отделения в многопрофильных стационарах с их оснащением/дооснащением оборудованием.

"Также в 2025 году регион приступит к реализации нацпроекта "Семья". Планируем модернизацию женских консультаций, в том числе строительство двух модульных женских консультаций в Благовещенском и Первомайском районах края. Будут переоборудованы операционные блоки и отделения анестезиологии", – отметил Дмитрий Попов.

Кроме того, в 2025 году запланировали строительство еще 36 объектов:

шести поликлиник;

трех врачебных амбулаторий;

12 ФАПов;

15 фельдшерских пунктов.

Нацпроект "Здравоохранение"

В рамках проекта "Здравоохранение" Алтайский край с 2019 года принял и отработал восемь региональных проектов. Они направлены на улучшение качества, доступности медицинской помощи, а главное – на сохранение жизни и увеличение ее продолжительности. По результатам мониторинга, который проводит Министерство здравоохранения России, регион занял 17-е место по достижению целевых индикаторов при реализации нацпроекта. Рассказываем о нескольких таких региональных проектах.

"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Болезни системы кровообращения – основная причина смерти как в России, так и в Алтайском крае. Благодаря проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за последние пять лет в крае переоснастили и дооснастили медорганизации, в которых оказывают помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Организации получили свыше 400 единиц современного оборудования, что способствовало улучшению диагностики и лечения. С 2019 года в рамках данного проекта более 50 тыс. пациентов обеспечили "кардиопакетами".

Дмитрий Попов подчеркивает, что успех реализации проекта зависит от комплексного подхода, участия медработников и активного вовлечения населения в программы профилактики и ранней диагностики.

"Борьба с онкологическими заболеваниями"

Не менее значим для края проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". В 2024 году на его реализацию выделили более 4,4 млрд рублей.

Средства направили на обновление оборудования. В онкодиспансеры Барнаула, Бийска и Рубцовска закупили пять единиц медтехники. Среди них оборудование для операционных и рентгенологический комплекс. В ближайшее время в край поступит эндоскопическая стойка для проведения малоинвазивных операций. Всего за пять лет реализации нацпроекта в онкодиспансеры установили 336 единиц оборудования.

В 2024 году в регионе продолжают функционировать четыре Центра амбулаторной онкологической помощи: в Камне-на-Оби, Алейске, Славгороде и Заринске. ЦАОП обеспечивают доступность онкологической помощи, что крайне важно для пациентов, живущих в удаленных или малонаселенных районах.

Благодаря их работе в 2024 году провели более 2000 госпитализаций и почти 13 000 посещений. А также делают необходимые скрининги для постановки диагноза и выявляют рак на ранних стадиях.

С целью выявления онкозаболеваний на ранних стадиях в крае регулярно проводят работу с медиками первичного звена. Специалисты-онкологи учат участковых терапевтов и фельдшеров эффективно выявлять подозрение на рак.

В 2024 году в регионе создали службу сопровождения онкологических пациентов. Ее цель – сократить сроки обследования на онкопатологии и улучшить качество медпомощи. Сейчас в крае более 80 тыс. жителей находятся под контролем данной службы.

"Модернизация первичного звена"

За время реализации проекта "Модернизация первичного звена" в регионе построили свыше 100 объектов, среди которых Консультативно-диагностическая поликлиника № 14, поликлиника в Советском районе, ФАПы и врачебные амбулатории.

В этом году начинают работать еще 30 объектов. Например, сегодня в семи ФАПах уже начали принимать пациентов: Тальменский, Заринский (2 шт.), Ключевский, Первомайский, Целинный, Красногорский районы. Жители ждут открытия еще 16 ФАПов и семи врачебных амбулаторий.

На строительство вышеуказанных объектов в 2024 году предусмотрели более 600 млн рублей, в том числе около 348 млн рублей из федерального бюджета.