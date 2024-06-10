В Алтайском крае продолжает дорожать мясо

Сильнее всего выросли цены на баранину

10 июня 2024, 20:45, ИА Амител

Мясо / Фото: amic.ru

За месяц в Алтайском крае выросли средние цены на мясо. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

Так, килограмм говядины подорожал почти незначительно – с 561,02 рубля (на 2 мая) до 562,7 рубля (на 3 июня). Ниже всего цены в Рубцовске (500,75 рубля), а больше всего – в Бийске (579,07 рубля).

Свинина за месяц подорожала с 355,26 рубля до 357,81 рубля за кг. Дешевле всего ее покупать в Барнауле (354,65 рубля), а дороже всего – в Белокурихе (398,43 рубля).

Баранина подорожала сильнее остальных – с 634,07 до 668,23 рубля. Дороже всего она в Барнауле (707,93 рубля), а самая доступная – в Белокурихе (528,36 рубля).

Цены на охлажденную и мороженую курицу также подросли: с 222,72 до 227,08 рубля. Самая доступная курятина – в Белокурихе (207,17 рубля), а дороже всего – в Рубцовске (238,33 рубля).