В Алтайском крае продолжают строительство фермы на 6,1 тысячи коров
Сейчас на предприятии работают 104 человека — завершается строительство второго коровника, начинается работа над возведением третьего
29 мая 2023, 22:20, ИА Амител
Зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов посетил строящийся животноводческий комплекс в Тальменском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.
Сейчас на предприятии работают 104 человека – завершается строительство второго коровника, начинается работа над возведением третьего. Всего в комплексе содержится 1200 голов крупного рогатого скота, а первое молоко тут должны получить в августе.
Проект нового животноводческого комплекса будет рассчитан на 6,1 тысячи коров. Кроме того, это позволит увеличить производство молока на 56 тысяч тонн, а также создать в районе 160 новых рабочих мест. Ориентировочно, строительство завершится в 2024 году.
23:01:51 29-05-2023
Хана лпх
05:44:54 30-05-2023
а первое молоко тут должны получить в августе. ---- а разве коровы начинают доиться не в феврале - марте?
10:54:02 30-05-2023
Гость (05:44:54 30-05-2023) а первое молоко тут должны получить в августе. ---- а разве ... Коровы доятся круглый год, но только по вторникам))
06:53:29 30-05-2023
Содержится 1200 голов-отёл обычно с февраля начинается,но молоко получат только в августе? Или по новым технологиям отёл круглогодичный? Отстал я от прогресса!
10:19:31 30-05-2023
Главное, чтобы не получилась очередная потемкинская деревня. Несколько лет назад под Курьей подобный комплекс построили. Через год разворовали и закрыли...
16:05:26 30-05-2023
Гость (10:19:31 30-05-2023) Главное, чтобы не получилась очередная потемкинская деревня.... Живете в России и историю не знаете. Или будете повторять за иноземцами про "Потемкинские бутафорные деревни" ?! Так как раз у Потемкина все было. И имя его на равне с Суворовым покрыто Славой. Не будьте попугаем, их называеют часто дураками.
02:01:12 31-05-2023
Ну что ж, интересно будет посмотреть. Ещё помнится восторг со свинокомплексами...
13:25:28 01-06-2023
Гость (10:19:31 30-05-2023) Главное, чтобы не получилась очередная потемкинская деревня.... Комплекс работал с 2004 по 2015 год, а не один год, в связи с тем, что это был эконом вариант, высоких показателей добиться на нём не удалось, обанкротился и ушёл с молотка. Жители местные, успели ободрать, всё блестящее. Эта загадочная русская натура.