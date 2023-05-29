В Алтайском крае продолжают строительство фермы на 6,1 тысячи коров

Сейчас на предприятии работают 104 человека — завершается строительство второго коровника, начинается работа над возведением третьего

29 мая 2023, 22:20, ИА Амител

Фото: altagro22.ru

Зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов посетил строящийся животноводческий комплекс в Тальменском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Сейчас на предприятии работают 104 человека – завершается строительство второго коровника, начинается работа над возведением третьего. Всего в комплексе содержится 1200 голов крупного рогатого скота, а первое молоко тут должны получить в августе.

Проект нового животноводческого комплекса будет рассчитан на 6,1 тысячи коров. Кроме того, это позволит увеличить производство молока на 56 тысяч тонн, а также создать в районе 160 новых рабочих мест. Ориентировочно, строительство завершится в 2024 году.