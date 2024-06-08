В Алтайском крае пропали два 14-летних подростка, объявлены поиски

Местонахождение детей неизвестно с 7 июня

08 июня 2024, 17:35, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае без вести пропали два 14-летних подростка, сообщает "Инцидент Барнаул".

7 июня ребята ушли из дома на станции Озерки Тальменского района и с тех пор не вернулись.

Оба парня худощавого телосложения ростом 140-147 см. Одеты в спортивные штаны, футболку и синие кеды.

Barnaul 22 отмечает, что, возможно, мальчики могут быть в Барнауле.

Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят звонить по номерам 02, +7 983 103-12-30, +7 983 104-45-16 либо +7 939 828-92-91.