В Алтайском крае пропали два 14-летних подростка, объявлены поиски
Местонахождение детей неизвестно с 7 июня
08 июня 2024, 17:35, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае без вести пропали два 14-летних подростка, сообщает "Инцидент Барнаул".
7 июня ребята ушли из дома на станции Озерки Тальменского района и с тех пор не вернулись.
Оба парня худощавого телосложения ростом 140-147 см. Одеты в спортивные штаны, футболку и синие кеды.
Barnaul 22 отмечает, что, возможно, мальчики могут быть в Барнауле.
Всех, кто располагает информацией об их местонахождении, просят звонить по номерам 02, +7 983 103-12-30, +7 983 104-45-16 либо +7 939 828-92-91.
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