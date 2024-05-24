В Алтайском крае прошло плановое антитеррористическое учение "Молния-2024"

По легенде беспилотник сбросил взрывное устройство на трансформатор, а после в бой с представителями правоохранительных органов вступили террористы

24 мая 2024, 22:20, ИА Амител

Учения "Молния-2024" / группа по взаимодействию со СМИ оперативного штаба Алтайского края

В Алтайском крае на объекте "Подстанция Рубцовская" проведено плановое антитеррористическое учение "Молния-2024". Об этом сообщает группа по взаимодействию со СМИ оперативного штаба Алтайского края.

Согласно легенде, один из двух неустановленных беспилотников сбросил взрывное устройство на трансформатор. На момент падения оно не сработало. После атаки с воздуха случился бой между представителями правоохранительных органов и условными террористами, в ходе которого один охранник и два сотрудника полиции "погибли", а второй охранник "получил тяжелые ранения". Преступники забрали оружие, подорвали бомбу и скрылись в направлении Локтевского района. В результате взрыва произошла разгерметизация емкости с маслом трансформатора и начался пожар. Прибывшие сотрудники МЧС России по Алтайскому краю успешно ликвидировали последствия террористической атаки.

После этого двое участников диверсионно-разведывательного формирования, засевшие в одном из домов села Новенькое, были заблокированы. При попытке оказать сопротивление задействованные спецподразделения оперативного штаба ликвидировали условных террористов.

Во время осмотра личных вещей бандитов обнаружены и изъяты средства связи, в том числе по управлению БПЛА, электронные носители информации, а также другие предметы, свидетельствующие об их непосредственном участии в подготовке и попытке совершения теракта на объекте "Подстанция Рубцовская" и в здании администрации с. Локоть Локтевского района Алтайского края в интересах украинских спецслужб.

При координирующей роли оперативного штаба организована практическая отработка незамедлительного блокирования условно опасных зон и эвакуации населения, быстрого реагирования по локализации последствий взрыва на объекте, поимки и ликвидации условных террористов, а также разминирования СВУ. С учетом поступивших вводных об установлении возможно причастных к "террористической" деятельности лиц, на основании решения руководителя краевого оперативного штаба генерал-майора Романа Плотникова, условно был установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности и введен правовой режим контртеррористической операции.

В режиме реального времени взаимодействие отрабатывали силы и средства управления ФСБ России по Алтайскому краю, МВД, МЧС, Росгвардии, Линейного управления МВД, погранслужбы ФСБ, а также представители краевых и муниципальных органов власти. Всего было задействовано свыше 586 сотрудников и 114 единиц техники. По оценке Плотникова, участники планового мероприятия показали необходимый уровень подготовки и слаженность в принятии решений, направленных на обеспечение безопасности населения.

Оперативный штаб благодарит жителей региона за понимание необходимости проведения антитеррористических учений.