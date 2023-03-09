На Алтае проснулись клещи

С лошади в заповеднике сняли сразу двух

09 марта 2023, 19:29, ИА Амител

Фото: пресс-служба Алтайского биосферного заповедника

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника рассказали о том, что в регионе проснулись клещи. Инспектор снял сразу двух с коня.

"В 2023 году первая встреча с клещом отмечена государственным инспектором Ринатом Сибгатуллиным 7 марта. Самку таёжного клеща он снял с лошади. После осмотра самки на брюшной стороне был обнаружен самец", – сказано в сообщении.

В заповеднике рассказали, что самое раннее появление клещей зафиксировали на Алтае 6 февраля 2015 года. Отмечается, что их пробуждение зависит от прогрева почвы.