В Алтайском крае простились с погибшим в бою за Артёмовск добровольцем

Георгий Зотов отравился в зону СВО в январе, а 28 февраля он получил осколочное ранение

08 апреля 2023, 08:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В посёлке Краснодубровском Завьяловского района простились с погибшим в ходе СВО Георгием Зотовым, пишет местная газета "Светлый путь".

Георгий отправился на Украину добровольцем в январе, а 28 февраля во время выполнения задания в Артёмовске получил осколочное ранение головы и грудной клетки.

Попрощаться с ним пришли не только односельчане, приехали также жители райцентра и других сёл. Соболезнования выразили глава Завьяловского сельсовета Елена Голобородько и военком по Завьяловскому и Баевскому районам Виктор Шабанов.