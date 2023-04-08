В Алтайском крае простились с погибшим в бою за Артёмовск добровольцем
Георгий Зотов отравился в зону СВО в январе, а 28 февраля он получил осколочное ранение
08 апреля 2023, 08:57, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В посёлке Краснодубровском Завьяловского района простились с погибшим в ходе СВО Георгием Зотовым, пишет местная газета "Светлый путь".
Георгий отправился на Украину добровольцем в январе, а 28 февраля во время выполнения задания в Артёмовске получил осколочное ранение головы и грудной клетки.
Попрощаться с ним пришли не только односельчане, приехали также жители райцентра и других сёл. Соболезнования выразили глава Завьяловского сельсовета Елена Голобородько и военком по Завьяловскому и Баевскому районам Виктор Шабанов.
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