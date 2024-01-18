В Алтайском крае проведут поквартирное оповещение о выборах президента
Специально обученные члены участковых избиркомов расскажут о возможных форматах голосования и помогут определиться, какой удобнее
18 января 2024, 21:41, ИА Амител
В феврале в Алтайском крае стартует проект "ИнформУИК", в ходе которого пройдет поквартирный и подомовой обход граждан во всех городах и районах, – население проинформируют о выборах президента России. Об этом сообщает крайизбирком.
Обход будет проходить с 17 февраля по 7 марта. Специально обученные члены участковых избиркомов расскажут о возможных форматах голосования и помогут определиться, какой удобнее – по месту нахождения, дистанционное или же на участке.
Также членам избиркомов можно будет подать заявления о надомном голосовании. Такой вариант, как правило, выбирают люди в возрасте или же с особенностями здоровья.
Как отметили в крайизбиркоме, удобство адресного информирования уже оценили некоторые жители Алтая, поскольку в 2023 году проект реализовали в пилотном режиме.
22:04:30 18-01-2024
Отписаться от агитаторов можно? Как? Собака у меня аполитичная и агитацию как нападение воспринимает. Говорить не умеет, слушать не хочет, кусается.
11:51:35 19-01-2024
Олег (22:04:30 18-01-2024) Отписаться от агитаторов можно? Как? Собака у меня аполитичн... Смешно написали про собаку)))А у нас всем рада))
09:07:22 19-01-2024
Члены участковых избиркомов не агитаторы. Они добрые люди. Не надо на них собак. В статье речь идет о "расскажут о возможных форматах голосования - по месту нахождения, дистанционное или же на участке".
09:12:13 19-01-2024
Ольга (09:07:22 19-01-2024) Члены участковых избиркомов не агитаторы. Они добрые люди. Н... а в реалии что будет
11:50:40 19-01-2024
гость (09:12:13 19-01-2024) а в реалии что будет... Это и будет. Поймите, что каждый выполняет свою работу. Комиссиям поставлена задача проинформировать, донести до людей, что есть разные формы. выливать ушат *овна на ни в чем не повинных людей не стоит))
16:12:56 19-01-2024
Ольга (09:07:22 19-01-2024) Члены участковых избиркомов не агитаторы. Они добрые люди. Н... Что народ совсем глупым стал? Эти добрые люди, не видят действительность с тем, что чешет телевизор?
14:08:14 20-01-2024
Пускай приходят.Задам им один вопрос -если у нас правовое государство то куда исчезла графа против всех????.Это же нарушения прав избирателей!!!!!.