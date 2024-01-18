В Алтайском крае проведут поквартирное оповещение о выборах президента

Специально обученные члены участковых избиркомов расскажут о возможных форматах голосования и помогут определиться, какой удобнее

18 января 2024, 21:41, ИА Амител

Фото: избирком Алтайского края

В феврале в Алтайском крае стартует проект "ИнформУИК", в ходе которого пройдет поквартирный и подомовой обход граждан во всех городах и районах, – население проинформируют о выборах президента России. Об этом сообщает крайизбирком.

Обход будет проходить с 17 февраля по 7 марта. Специально обученные члены участковых избиркомов расскажут о возможных форматах голосования и помогут определиться, какой удобнее – по месту нахождения, дистанционное или же на участке.

Также членам избиркомов можно будет подать заявления о надомном голосовании. Такой вариант, как правило, выбирают люди в возрасте или же с особенностями здоровья.

Как отметили в крайизбиркоме, удобство адресного информирования уже оценили некоторые жители Алтая, поскольку в 2023 году проект реализовали в пилотном режиме.