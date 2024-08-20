В Алтайском крае проведут жеребьевку заявлений на добычу косули и лося

Охотиться на этих животных можно будет на территории девяти районов

20 августа 2024, 08:45, ИА Амител

Лось / Источник фото: pxhere.com

Минприроды Алтайского края анонсировало жеребьевку на добычу косули сибирской и лося на территории девяти муниципалитетов.

Речь идет об Алтайском, Зональном, Мамонтовском, Ребрихинском, Рубцовском, Солтонском, Смоленском, Солонешенском и Угловском районах.

Прием заявлений на жеребьевку состоится 23 августа с 08:00 до 12:00 лично или через доверенного представителя по адресам:

Бийск, ул. Советская, 56, каб. 8 — прием заявок на Алтайский, Зональный и Солтонский районы;

Рубцовск, ул. Карла Маркса, 184 — на Рубцовский район;

село Ребриха, ул. Бедного, 2б — на Мамонтовский и Ребрихинский районы;

село Солонешное, ул. Сухова, 22 — на Смоленский и Солонешенский районы;

село Угловское, ул. Калинина, 13 — на Угловский район.

Сама жеребьевка пройдет 26 августа в Барнауле в конференцзале по ул. Чкалова, 230, с 15:00. Она будет осуществляться между охотниками, не нарушившими законодательство в области охоты в течение года. Также от одного охотника принимается не больше одного заявления на одну особь.