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В Алтайском крае проведут жеребьевку заявлений на добычу косули и лося

Охотиться на этих животных можно будет на территории девяти районов

20 августа 2024, 08:45, ИА Амител

Лось / Источник фото: pxhere.com
Лось / Источник фото: pxhere.com

Минприроды Алтайского края анонсировало жеребьевку на добычу косули сибирской и лося на территории девяти муниципалитетов.

Речь идет об Алтайском, Зональном, Мамонтовском, Ребрихинском, Рубцовском, Солтонском, Смоленском, Солонешенском и Угловском районах.

Прием заявлений на жеребьевку состоится 23 августа с 08:00 до 12:00 лично или через доверенного представителя по адресам:

  • Бийск, ул. Советская, 56, каб. 8 — прием заявок на Алтайский, Зональный и Солтонский районы;
  • Рубцовск, ул. Карла Маркса, 184 — на Рубцовский район;
  • село Ребриха, ул. Бедного, 2б — на Мамонтовский и Ребрихинский районы;
  • село Солонешное, ул. Сухова, 22 — на Смоленский и Солонешенский районы;
  • село Угловское, ул. Калинина, 13 — на Угловский район.

Сама жеребьевка пройдет 26 августа в Барнауле в конференцзале по ул. Чкалова, 230, с 15:00. Она будет осуществляться между охотниками, не нарушившими законодательство в области охоты в течение года. Также от одного охотника принимается не больше одного заявления на одну особь.

Алтайский край охота

Комментарии 13

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гость

09:15:32 20-08-2024

А в Барнауле почему нет приёма заявок?

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Ольга

09:42:10 20-08-2024

Ну как такого грациозного красавца можно убить... люди- звери

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Гость

09:44:18 20-08-2024

Убийство животных.
Хотите убивать - СВО

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Гость

11:10:14 20-08-2024

Нарезных стволов на руках охотников подяка одного миллиона . Вот бы поохотились в Курской области.

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Гость

11:33:38 20-08-2024

Плановая казнь животных, что страна живет в первобытно - общинном строе?

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Гость

11:44:53 20-08-2024

Гость (11:33:38 20-08-2024) Плановая казнь животных, что страна живет в первобытно - общ... Почему в вашем пендостане или гейропе не запрещена охота? Вы
живете в первобытно - общинном строе?

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Гость

11:45:31 20-08-2024

Гость (11:33:38 20-08-2024) Плановая казнь животных, что страна живет в первобытно - общ... Численность животных регулируют, чтобы им хватало питания на территории проживания.

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Гость

18:47:11 20-08-2024

Гость (11:45:31 20-08-2024) Численность животных регулируют, чтобы им хватало питания на... это так. НО она браконьерами так регулируется, что только эгегей. а контроля нет, лесники наоборот способствуют

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Гоша

14:23:17 21-08-2024

Гость (11:45:31 20-08-2024) Численность животных регулируют, чтобы им хватало питания на... лосю кормовой базы с излишком хватает в тайге это хищникам не хватает вот они и выходят к людям которые их кормовую базу убили и сожрали на халяву у нас чиновников сильно много и очень много воровитых развелось вот им надо кормовую базу урезать и среду обитания

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Гость

00:57:29 21-08-2024

Согласна с автором: желающих пострелять на СВО!

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Гость

08:08:47 22-08-2024

Гость (00:57:29 21-08-2024) Согласна с автором: желающих пострелять на СВО!... Желающих заняться сексом - в публичный дом!

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Гоша

14:15:11 21-08-2024

Этих охотников на халяву развелось хочет мяса вырасти или купи но убивать беззащитных хоть и животных в наше время это преступление полный запрет нужен природа сама отрегулирует кормовую базу только не мешайте в уссурийской тайге тигры живут а кормовой базы мало потому что тигров запрещено убивать а их кормовую базу нет а у нас в крае бардак полный у этих кто разрешает эти убийства надо же лоси им помешали кормовой базы нет для лося в тайне везде корм а вот чиновников у нас развелось много и кормовая база для них всё никак не закончится пора бы их на Донбасс этих дормаедов

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🤔

08:53:44 22-08-2024

А зачем это надо, только нормальные аргументы?

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