В Алтайском крае проведут жеребьевку заявлений на добычу косули и лося
Охотиться на этих животных можно будет на территории девяти районов
20 августа 2024, 08:45, ИА Амител
Минприроды Алтайского края анонсировало жеребьевку на добычу косули сибирской и лося на территории девяти муниципалитетов.
Речь идет об Алтайском, Зональном, Мамонтовском, Ребрихинском, Рубцовском, Солтонском, Смоленском, Солонешенском и Угловском районах.
Прием заявлений на жеребьевку состоится 23 августа с 08:00 до 12:00 лично или через доверенного представителя по адресам:
- Бийск, ул. Советская, 56, каб. 8 — прием заявок на Алтайский, Зональный и Солтонский районы;
- Рубцовск, ул. Карла Маркса, 184 — на Рубцовский район;
- село Ребриха, ул. Бедного, 2б — на Мамонтовский и Ребрихинский районы;
- село Солонешное, ул. Сухова, 22 — на Смоленский и Солонешенский районы;
- село Угловское, ул. Калинина, 13 — на Угловский район.
Сама жеребьевка пройдет 26 августа в Барнауле в конференцзале по ул. Чкалова, 230, с 15:00. Она будет осуществляться между охотниками, не нарушившими законодательство в области охоты в течение года. Также от одного охотника принимается не больше одного заявления на одну особь.
09:15:32 20-08-2024
А в Барнауле почему нет приёма заявок?
09:42:10 20-08-2024
Ну как такого грациозного красавца можно убить... люди- звери
09:44:18 20-08-2024
Убийство животных.
Хотите убивать - СВО
11:10:14 20-08-2024
Нарезных стволов на руках охотников подяка одного миллиона . Вот бы поохотились в Курской области.
11:33:38 20-08-2024
Плановая казнь животных, что страна живет в первобытно - общинном строе?
11:44:53 20-08-2024
Гость (11:33:38 20-08-2024) Плановая казнь животных, что страна живет в первобытно - общ... Почему в вашем пендостане или гейропе не запрещена охота? Вы
живете в первобытно - общинном строе?
11:45:31 20-08-2024
Гость (11:33:38 20-08-2024) Плановая казнь животных, что страна живет в первобытно - общ... Численность животных регулируют, чтобы им хватало питания на территории проживания.
18:47:11 20-08-2024
Гость (11:45:31 20-08-2024) Численность животных регулируют, чтобы им хватало питания на... это так. НО она браконьерами так регулируется, что только эгегей. а контроля нет, лесники наоборот способствуют
14:23:17 21-08-2024
Гость (11:45:31 20-08-2024) Численность животных регулируют, чтобы им хватало питания на... лосю кормовой базы с излишком хватает в тайге это хищникам не хватает вот они и выходят к людям которые их кормовую базу убили и сожрали на халяву у нас чиновников сильно много и очень много воровитых развелось вот им надо кормовую базу урезать и среду обитания
00:57:29 21-08-2024
Согласна с автором: желающих пострелять на СВО!
08:08:47 22-08-2024
Гость (00:57:29 21-08-2024) Согласна с автором: желающих пострелять на СВО!... Желающих заняться сексом - в публичный дом!
14:15:11 21-08-2024
Этих охотников на халяву развелось хочет мяса вырасти или купи но убивать беззащитных хоть и животных в наше время это преступление полный запрет нужен природа сама отрегулирует кормовую базу только не мешайте в уссурийской тайге тигры живут а кормовой базы мало потому что тигров запрещено убивать а их кормовую базу нет а у нас в крае бардак полный у этих кто разрешает эти убийства надо же лоси им помешали кормовой базы нет для лося в тайне везде корм а вот чиновников у нас развелось много и кормовая база для них всё никак не закончится пора бы их на Донбасс этих дормаедов
08:53:44 22-08-2024
А зачем это надо, только нормальные аргументы?