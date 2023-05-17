В Алтайском крае пьяный парень ограбил магазин, в который зашёл погреться

Добычей злоумышленника стали шоколадки и гель для душа

17 мая 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Новоалтайске молодой человек ограбил магазин, похитив товар на сумму более 3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию поступило сообщение от управляющей о том, что в торговом зале мужчина открыто положил в куртку пять плиток шоколада, несколько гелей для душа и иных средств гигиены, после чего покинул здание, несмотря на окрики.

"По горячим следам <...> задержан 22-летний местный житель. Как было установлено, молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в магазин погреться. Так как в магазине было безлюдно, решился на грабёж", – рассказали в ведомстве.

Задержанный дал признательные показания, похищенное у него изъяли. Уголовное дело возбудили по статье "Грабёж".