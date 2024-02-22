В Алтайском крае расследуют групповое отравление работников угарным газом

Один из пострадавших скончался

22 февраля 2024, 19:18, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае расследуют групповой несчастный случай с работниками Барнаульской передвижной механизированной колонны № 3. Как сообщает пресс-служба алтайской Гострудинспекции, во время командировки в Троицкое 16 февраля четыре работника отравились угарным газом.

Один из пострадавших скончался. Состояние остальных оценивается как средней тяжести. Причина происшествия не уточняется.

Сейчас сотрудники ведомства опрашивают должностных лиц и очевидцев. Собирают документы, необходимые для расследования.