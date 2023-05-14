В Алтайском крае разработали фототур по Тигирекскому заповеднику
Туристов погрузят в культуру, традиции, географические и гастрономические особенности
14 мая 2023, 11:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае подготовили недельный фототур по Тигирекскому заповеднику. Об этом рассказали в "Алтайтурцентре" агентству РИА Новости.
Туристы смогут пройти водно-пеший маршрут по реке Иня. В ходе путешествия они посетят красивые места Чинетинского заказника, нацпарка, а также пещеры.
Отмечается, что организаторы погрузят людей в культуру, традиции, географические и гастрономические особенности.
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