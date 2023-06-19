В Алтайском крае разработали плавающий тягач с кондиционером в салоне

Вездеход делали по спецзаказу

19 июня 2023, 09:49, ИА Амител

Фото: Министерство промышленности и энергетики Алтайского края

В Рубцовске прошли испытания новых комфортных вездеходов, изготовленных на предприятии "Алтайтрансмаш-сервис" по спецзаказу томской компании АО "Транснефть – Западная Сибирь". Об этом сообщили в Минпромэнерго Алтайского края.

Гусеничные транспортеры предназначены для прохождения в труднодоступных местах, на болотистых почвах в суровых климатических условиях.

Данный быстроходный снегоболотоход с несущим корпусом и передними ведущими колесами оборудован грузопассажирским кузовом со съемным тентом, а также – впервые в истории компании – кондиционером. Такая техника может также плыть по воде.

По словам гендиректора Ивана Куриленко, при разработке вездехода учли все пожелания заказчика. Его представитель остался доволен испытаниями.

Ранее сотрудники предприятия "Алтайтрансмаш-сервис" из Рубцовска создали уникальный вездеход, аналогов которому в СФО нет.