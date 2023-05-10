В Алтайском крае разработали стратегию развития кинематографа до 2034 года
Документ предусматривает развитие инфраструктуры для съёмок фильмов и подготовку необходимых кадров, а также развитие киносети с использованием опыта Якутии
10 мая 2023, 20:12, ИА Амител
Проект стратегии развития кинематографии с 2024 по 2034 год создали в Алтайском крае. Как сообщает ТАСС, документ предусматривает развитие инфраструктуры для съёмок фильмов и подготовку необходимых кадров, а также развитие киносети с использованием опыта Якутии.
Как рассказала министр культуры региона Елена Безрукова, стратегия направлена на формирование киноиндустрии Алтайского края как значимого регионального сегмента киноиндустрии РФ, в том числе и конкурентоспособного на рынке России.
Документ предполагает создание современного комплекса по кинопроизводству на базе государственных и негосударственных организаций. В него войдёт инфраструктура и материально-техническая база. Также в крае планируют налаживать сотрудничество с крупными российскими кинопроизводителями и прокатчиками.
Также в регионе предусматривается развитие киносети Алтайского края с использованием модели Extracinema, реализуемой сейчас в Республике Якутия. Эта технология предполагает создание кинозалов в домах культуры и небольших населённых пунктах.
Отдельно в Алтайском крае собираются разработать сеть киноклубов и любительских киностудий на базе открываемых кинозалов. Переподготовку кадров собираются проводить в Алтайском институте культуры.
21:37:20 10-05-2023
Механик,крути киноленту.
22:43:44 10-05-2023
ждем шедевров, покруче голливудских, с удовольствием будем просматривать фильмы Алтая, от местных режиссеров, под руководством партии и правительства
09:28:22 11-05-2023
а что показывать будут? ералаш?