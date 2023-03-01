В Алтайском крае рецидивист до смерти избил подругу, которая напилась и падала

Роковой конфликт произошёл осенним вечером прошлого года, когда жители села Троицкого района возвращались домой к женщине из гостей

01 марта 2023, 21:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

38-летнего жителя Троицкого района Алтайского края осудили за причинение тяжкого вреда своей 43-летней знакомой, которое по неосторожности повлекло её смерть. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по региону, смертельный конфликт произошёл в один из вечеров сентября 2022 года.

Как установили следователи и суд, в одном из сёл района мужчина решил вечером проводить подругу до дома. Поскольку женщина была пьяна, она постоянно падала и ему постоянно приходилось поднимать её. Разозлившись на такое поведение, он жестоко избил знакомую, нанеся не менее 21 удара по голове и телу, после чего донёс до дома и лёг спать, а утром покинул жилище.

"С многочисленными травмами потерпевшая была обнаружена соседями, которые вызвали бригаду скорой помощи. Через три дня от полученных телесных повреждений женщина скончалась в медицинском учреждении", – рассказали в пресс-службе.

Испугавшись ответственности, мужчина скрылся в другом населённом пункте, где решил спрятаться в погребе у своих знакомых. Его местонахождение установили в кратчайшие сроки. Известно, что в 2013 году он уже был осуждён за совершение аналогичного преступления, освободившись из мест лишения свободы в январе 2022 года, однако на путь исправления не встал.

Суд признал его виновным и назначил ему 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.