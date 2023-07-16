В Алтайском крае рецидивист выращивал на участке более 2 тысяч кустов опийного мака

Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет

16 июля 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Две тысячи кустов опийного мака вырастил на участке рецидивист из Алтайского края. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, 45-летний житель села Новоалександровка устроил "сад" на своем приусадебном участке.

Правоохранители отправили цветы на экспертизу, она показала содержание наркотических веществ. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по факту незаконного культивирования наркосодержащих растений. Теперь ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Известно, что ранее мужчина уже был один раз судим за незаконное приобретение и хранение наркотических средств, а также восемь раз за кражу.