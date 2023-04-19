Инцидент произошел в Новоалтайске, где 14 апреля компания знакомых решила выпить

19 апреля 2023, 19:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае ревнивый мужчина до смерти забил соперника телевизором. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, инцидент произошел 14 апреля в Новоалтайске.

Предварительно установлено, что в тот день 38-летний мужчина со своей сожительницей распивали спиртное в компании знакомых. После того как алкоголь закончился, мужчина с товарищем вышли за добавкой, оставив женщину дома с 53-летним знакомым.

По возвращению домой мужчина узнал об измене своей любимой и начал избивать гостя, в том числе телевизором по голове. От полученных травм потерпевший скончался.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.