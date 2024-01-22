В Алтайском крае резко увеличилось число граждан-банкротов

Тенденция к росту банкротств физлиц вызвана значительным повышением цен и незначительным ростом доходов

22 января 2024, 07:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Процедуру банкротства в Алтайском крае сейчас проходят 5 522 должника, из них 5 150 – это физические лица. По сравнению с 2019 годом их количество возросло в 6,5 раза. И такая тенденция – общероссийский тренд: в стране растет уровень закредитованности людей, что происходит на фоне лишения стабильного дохода. Об этом рассказал руководитель УФНС России по Алтайскому краю Алексей Легостаев.

"Если еще по итогам 2019 года в процедурах банкротства находилось 787 граждан, то спустя четыре года их количество превысило 5 тысяч человек. При этом банкротных дел в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц стало, наоборот, значительно меньше", – отметил Легостаев.

Всего в 2023 году специалисты налоговой службы направили в арбитражный суд более 300 заявлений на сумму почти 2,8 млрд руб. Это в четыре раза больше, чем за 2022 год. Задолженность всех банкротов региона по итогам 2023 года составила 4,2 млрд руб.