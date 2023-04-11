В Алтайском крае шесть команд ученых от пяти вузов получат губернаторские гранты

Виктор Томенко отметил, что гордится увлечёнными алтайскими учёными, которые постоянно занимаются разработками в сфере биотехнологий

11 апреля 2023, 22:59, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что в этом году шесть команд ученых от пяти вузов региона получат губернаторские гранты — более 4 млн рублей. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

Томенко подчеркнул, что гордится увлечёнными алтайскими учёными, которые постоянно занимаются разработками в сфере биотехнологий – одной из самых востребованных во всём мире.

"Например, один из проектов медуниверситета связан с лечением ран мягких тканей с помощью медизделий на основе бактериальной целлюлозы. Учёные Алтайского госуниверситета занимаются технологией для рафинирования растительных масел, а в аграрном университете планируют разработать технологию применения кремнийсодержащего биоудобрения под яровую пшеницу и картофель, которая позволит повысить урожайность", – рассказал Томенко.

Губернатор подчеркнул, что у всех этих разработок есть чёткое и понятное практическое применение. Гранты на разработки в области биотехнологий мы распределяем с 2018 года и это лишь один из многих механизмов поддержки научных исследований в регионе – кроме региональных программ край сотрудничает с Российским научным фондом и с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации в целом.