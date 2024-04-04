В Бийске собирают гуманитарную помощь для пострадавших от паводка

Пункты приема открыты в комплексных центрах социального обслуживания

04 апреля 2024, 15:20, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: МЧС России по Алтайскому краю

В Бийске открыли пункты сбора вещей для пострадавших от паводка, сообщают в правительстве Алтайского края.

Гуманитарную помощь принимают в комплексном центре социального обслуживания населения Бийска и его филиалах. Желающие могут принести постельные принадлежности, детскую и взрослую одежду, обувь, посуду и прочее. Передать можно в том числе бывшие в употреблении вещи — главное, чтобы они были чистые и в хорошем состоянии.

Адреса:

Бийск: ул. Вагонная, 65;

Белокуриха: ул. Советская, 12;

с. Красногорское, ул. Советская, 99б;

с. Солтон, ул. Ленина, 3;

с. Быстрый Исток, ул. Савельева, 56;

с. Петропавловское, ул. ул. Ленина, 93.

Кроме того, пункты приема открыты в комплексных центрах социального обслуживания населения и в других городах и районах края. Их адреса и телефоны размещены на сайте регионального Минсоцзащиты.