В Бийске собирают гуманитарную помощь для пострадавших от паводка
Пункты приема открыты в комплексных центрах социального обслуживания
04 апреля 2024, 15:20, ИА Амител
В Бийске открыли пункты сбора вещей для пострадавших от паводка, сообщают в правительстве Алтайского края.
Гуманитарную помощь принимают в комплексном центре социального обслуживания населения Бийска и его филиалах. Желающие могут принести постельные принадлежности, детскую и взрослую одежду, обувь, посуду и прочее. Передать можно в том числе бывшие в употреблении вещи — главное, чтобы они были чистые и в хорошем состоянии.
Адреса:
- Бийск: ул. Вагонная, 65;
- Белокуриха: ул. Советская, 12;
- с. Красногорское, ул. Советская, 99б;
- с. Солтон, ул. Ленина, 3;
- с. Быстрый Исток, ул. Савельева, 56;
- с. Петропавловское, ул. ул. Ленина, 93.
Кроме того, пункты приема открыты в комплексных центрах социального обслуживания населения и в других городах и районах края. Их адреса и телефоны размещены на сайте регионального Минсоцзащиты.
15:25:17 04-04-2024
Почему государство не поможет?
19:20:26 04-04-2024
Сегодня по ТВ говорили, что вещи все должны быть новыми. У меня, например, много вещей в хорошем состоянии, просто стали не по размеру, думаю, у многих так.(о белье и постельном речи нет). Новыми только магазины могут поделиться, они там в огромном количестве, все равно не распродадут столько, у нас столько жителей нет.