В Алтайском крае состоится фестиваль бокса, посвященный памяти сотрудников УФСБ РФ

Мероприятие пройдет в Барнауле с 5 по 7 декабря

04 декабря 2024, 13:25, ИА Амител

Боксер на ринге / Фото: unsplash.com

С 5 по 7 декабря в Алтайском крае пройдет фестиваль бокса, посвященный памяти сотрудников УФСБ России по региону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На базе спортивной школы "Алтайский ринг" (Ползунова, 57а, к. 2) в 19-й раз состоится краевой фестиваль бокса, посвященный памяти сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю: Сергея Чебекова, Дмитрия Шелестова, Владимира Косолапова и Анатолия Торопчанина, погибших при исполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе и в зоне проведения СВО", – рассказали в Управлении ФСБ по Алтайскому краю.

Организаторами мероприятия выступили УФСБ России по региону и краевой совет "Динамо" при поддержке Федерации бокса Алтайского края, а также Министерства спорта Алтайского края.

В рамках фестиваля пройдут соревнования среди юниоров и взрослых спортсменов. Заявки на участие подали около 100 спортсменов от 17 до 40 лет более чем из десяти городов Сибирского Федерального округа.

Открытие турнира состоится 5 декабря в 17:00.