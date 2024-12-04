В Алтайском крае состоится фестиваль бокса, посвященный памяти сотрудников УФСБ РФ
Мероприятие пройдет в Барнауле с 5 по 7 декабря
04 декабря 2024, 13:25, ИА Амител
С 5 по 7 декабря в Алтайском крае пройдет фестиваль бокса, посвященный памяти сотрудников УФСБ России по региону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"На базе спортивной школы "Алтайский ринг" (Ползунова, 57а, к. 2) в 19-й раз состоится краевой фестиваль бокса, посвященный памяти сотрудников УФСБ России по Алтайскому краю: Сергея Чебекова, Дмитрия Шелестова, Владимира Косолапова и Анатолия Торопчанина, погибших при исполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе и в зоне проведения СВО", – рассказали в Управлении ФСБ по Алтайскому краю.
Организаторами мероприятия выступили УФСБ России по региону и краевой совет "Динамо" при поддержке Федерации бокса Алтайского края, а также Министерства спорта Алтайского края.
В рамках фестиваля пройдут соревнования среди юниоров и взрослых спортсменов. Заявки на участие подали около 100 спортсменов от 17 до 40 лет более чем из десяти городов Сибирского Федерального округа.
Открытие турнира состоится 5 декабря в 17:00.
"В мероприятии планируются к участию начальник УФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Роман Плотников, представители правительства Алтайского края и администрации Барнаула, а также силовых ведомств. Среди почетных гостей – родные сотрудников управления, в чью честь с 2006 года проводится спортивный фестиваль", – добавили в ведомстве.
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