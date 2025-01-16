Единственная в Алтайском крае женщина – помощник машиниста совершила свой первый рейс

В составе локомотивной бригады она работала на маршруте Барнаул – Ребриха

16 января 2025, 07:45, ИА Амител

Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru

В Алтайском крае вышла в первый самостоятельный рейс первая и единственная в регионе женщина – помощник машиниста. Об этом сообщили в официальной группе Западно-Сибирской железной дороги.

15 января железнодорожница Елена Крутых совершила свой первый рейс на поезде по маршруту Барнаул – Ребриха.

Чтобы стать помощником машиниста, Елена окончила курсы подготовки на базе Барнаульского лицея железнодорожного транспорта. После успешных тестовых поездок она приступила к работе. Однако на этом железнодорожница не собирается останавливаться, ведь ее мечта – стать машинистом.