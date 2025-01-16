Единственная в Алтайском крае женщина – помощник машиниста совершила свой первый рейс
В составе локомотивной бригады она работала на маршруте Барнаул – Ребриха
16 января 2025, 07:45, ИА Амител
Поезд на ж/д вокзале Барнаула / Фото: amic.ru
В Алтайском крае вышла в первый самостоятельный рейс первая и единственная в регионе женщина – помощник машиниста. Об этом сообщили в официальной группе Западно-Сибирской железной дороги.
15 января железнодорожница Елена Крутых совершила свой первый рейс на поезде по маршруту Барнаул – Ребриха.
Чтобы стать помощником машиниста, Елена окончила курсы подготовки на базе Барнаульского лицея железнодорожного транспорта. После успешных тестовых поездок она приступила к работе. Однако на этом железнодорожница не собирается останавливаться, ведь ее мечта – стать машинистом.
08:49:39 16-01-2025
Зачем эти понты ?
09:00:59 16-01-2025
Гость (08:49:39 16-01-2025) Зачем эти понты ?... Какая странная реакция. У человека есть мечта и он её реализует целенаправленно и поэтапно. Одним словом- молодец!
09:23:07 16-01-2025
Молодец!!! Успехов в достижении мечты.
09:40:15 16-01-2025
До первого жмура работенка. Помощник машиниста при разрезании колесами кожанного существа- обязан осмотреть место происшествия и оказать по возможности первую помощь. Зрелища так как правило очень красивые - даже мужикам всю жизнь снятся))
10:03:33 16-01-2025
Гость (09:40:15 16-01-2025) До первого жмура работенка. Помощник машиниста при разрезани... и что? каждый помощник машиниста хотя бы раз в жизни видел описанную Вами картину?
13:51:59 16-01-2025
Гость (10:03:33 16-01-2025) и что? каждый помощник машиниста хотя бы раз в жизни видел о...
Я Вам больше скажу - у меня знакомый машинист на пенсии сейчас три года подряд давил людей в том числе задавил ребенка четырехлетнего. А один раз пьяного увидел спящего на шпалах - скорость небольшая посигналил - пьянь встала лицом к паровозу. Экстренное торможение - немного не успели - на скорости 10 км в час удар в лоб буфером - вышел из кабины - череп расколот пополам. Мозг в песке пульсирует вместе с сердцем. Помер - потом еще по РОВД таскают типа они на легковушке ехали могли успеть затормозить.
14:32:15 16-01-2025
Гость (13:51:59 16-01-2025) Я Вам больше скажу - у меня знакомый машинист на пенсии ... Класс история, как будто в пивнухе с собутыльниками пообщался! Спасибо! Никогда даже не догадывался про особенности работы на паровозах!
09:44:01 16-01-2025
Реакция комментатора который успел тиснуть свое поганое мнение первым - очень характерное для этого города. Зависть, непрофессионализм и тупость - вот синонимы большинства местных высказывающихся. Обратил внимание - на десяток тупых комментариев в лучшем случае один от здравого человека. Хотелось бы думать, что здравым просто не хочется наступать в эту клоаку, но скорее всего таково действительное положение дел в обществе. Я уже 100 раз зарекался не пытаться что то кому то объяснить, но как прочитаешь вопиющие по безграмотности и тупости комментарии, просто необходимо отреагировать. Если вам никто не будет говорить, что вы жЫвотные, то вы уверуете, что вы правильные люди, а это не так, ваше место на ……
19:38:51 16-01-2025
Гость (09:44:01 16-01-2025) Реакция комментатора который успел тиснуть свое поганое мнен... что вы хотите от голодранцев-пролетариев?
10:08:49 16-01-2025
Рассказ из серии: "Баба тоже человек" возбудил читательниц паблика.
(судя по комментам)
11:02:16 16-01-2025
Гость (10:08:49 16-01-2025) Рассказ из серии: "Баба тоже человек" возбудил читательниц п... ...я тебя удивлю наверное, но кроме тебя этот рассказ вряд ли кого удивить может, особенно "баб". Ты не поверишь, но они еще и пилотами в авиации работают, и нейрохирургами, и программы писать умеют и еще, прикинь что, могут - других людей создавать, прям внутри себя выращивают!!! а чего добился ты?
10:13:31 16-01-2025
"Есть женщины в русских селеньях..." (с)
11:22:43 16-01-2025
на дорогах водителей женщин развелось - маманегорюй!?
теперь они ещё и в паровозы полезли?!...
А-А-А-а-а-а!
12:31:58 16-01-2025
Гость (11:22:43 16-01-2025) на дорогах водителей женщин развелось - маманегорюй!?теп... Ну автомобиль по нынешним временам - это что-то вроде пылесоса или стиралки, Бесполое предназначение. Ну паравозы, наверное, станут тоже скоро в каждой семье по две штуки.
11:27:38 16-01-2025
В советское время женщин наоборот выводили из тяжёлых, опасных профессий. Помощник машиниста относится к этому разряду профессий. А сейчас это представляется как "реализация мечты", а что будет с женским организмом это никого не волнует даже саму "мечтательницу" - полная деградация разума!
12:25:20 16-01-2025
Гость (11:27:38 16-01-2025) В советское время женщин наоборот выводили из тяжёлых, опасн... Да-да. В советское время так и было. Насильно с трактора снимали Пашу "Трактористку" Ангелину. Хорош брехать! А Раскова, Осипович? Лилия Литвяк и тд и тп.
13:13:29 16-01-2025
Гость (12:25:20 16-01-2025) Да-да. В советское время так и было. Насильно с трактора сни... Почитала про Ангелину . Она по фото на мужика похожа
14:17:58 16-01-2025
Гость (11:27:38 16-01-2025) В советское время женщин наоборот выводили из тяжёлых, опасн...
В советское время не было курьеров. Женщины сами готовили. А теперь они решили не готовить - пиццу заказывают, а сами будут рулить в тепловозе под мерный стучок дизелька.
13:55:18 16-01-2025
Она хоть канистру 50 л. Поднимет? А то по тридцадкам как то не айс разливать.... Вдруг придется на ходу быстро скидывать.
14:10:57 16-01-2025
Гость (13:51:59 16-01-2025) Я Вам больше скажу - у меня знакомый машинист на пенсии ...
А может и животных ей хватит. Их тоже надо убирать из под бампера (лоси, кабаны, коровы, бараны). Причем случаи бывают весёлые - сбили как то корову на тепловозе. Пошел помощник посмотреть че да как, а там хозяин этой коровы гикнутый немного - взял дубину и начал помощника охаживать за то что кормилицу его закатали в котлету, хорошо машинист был здоровый амбал короче вдвоем от колхозника отбились
14:17:48 16-01-2025
Хорошо, что у нее маршрут короткий и поезд пассажирский. В локомотиве туалет из себя представляет небольшую дырочку в полу...