В Алтайском крае создали еще одно "оборонное" управление

В задачи ведомства входит обеспечение безопасности людей на воде, защита территорий и граждан от ЧС и многое другое

29 декабря 2024, 12:33, ИА Амител

Развод пожарно-спасательных подразделений Барнаула на площади Свободы / Фото: сообщество "Про пожарных и спасателей" во "ВКонтакте"

В Алтайском крае учреждено новое управление по гражданской обороне и защите населения. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Соответствующий документ был опубликован на официальном правовом портале, сообщают "Вести Алтай". Новый орган исполнительной власти будет отвечать за безопасность граждан в условиях чрезвычайных ситуаций, включая защиту от пожаров и происшествий на воде, а также поддержание готовности сил гражданской обороны. Напомним, в регионе уже функционирует управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которое, вероятно, станет подведомственным вновь созданной структуре.