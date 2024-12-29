В Алтайском крае создали еще одно "оборонное" управление
В задачи ведомства входит обеспечение безопасности людей на воде, защита территорий и граждан от ЧС и многое другое
29 декабря 2024, 12:33, ИА Амител
В Алтайском крае учреждено новое управление по гражданской обороне и защите населения. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Соответствующий документ был опубликован на официальном правовом портале, сообщают "Вести Алтай".
Новый орган исполнительной власти будет отвечать за безопасность граждан в условиях чрезвычайных ситуаций, включая защиту от пожаров и происшествий на воде, а также поддержание готовности сил гражданской обороны.
Напомним, в регионе уже функционирует управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которое, вероятно, станет подведомственным вновь созданной структуре.
12:36:37 29-12-2024
Сюда бы зарплату простого пожарного для полноты картины. Хотя перед НГ может и не надо
12:48:49 29-12-2024
Еще одно министерство... Зачем... И так спасателей хватает...
13:35:04 29-12-2024
СМЕРШ пора возродить! Разработчики и конструктора, изобретатели, всех по ТВ показываем, потом удивляемся утечкам , вербовкам...... Идёт война, а мы отдыхаем по 10 дней, ленточки режем! Олигархи , перекупы, князи, мрази вокруг плюют на людей им отлично живётся. Должности по наследству...
15:31:33 29-12-2024
Гость (13:35:04 29-12-2024) СМЕРШ пора возродить! Разработчики и конструктора, изобретат... Большевиков на них нет!!!...
11:42:49 30-12-2024
Гость (13:35:04 29-12-2024) СМЕРШ пора возродить! Разработчики и конструктора, изобретат... Гость, тебе так разгладили твои извилины, что тебя надо обязательно поставить начальником СМЕРШа.
11:39:47 30-12-2024
У семи нянек, дитя обязательно будет без глазу.
12:32:09 30-12-2024
Значит есть деньги. А есть ли убежища в случае ЧП? Или это министерство их восстановит? Посмотрим.
21:40:05 30-12-2024
А бюджет Алтайского края один. Налоги и субвенции из федерального бюджета поступают в него для каких целей? Вот и признаки скрытого разбазаривания бюджета Алтайского края. Лучше бы эти деньги направили бы на заработную плату врачей, учителей. А то, чтобы заработать более или менее нормальную зарплату нужно три смены или три ставки вести. Интересно Президент РФ об этом введении нового управлкеия в АК знает?
17:53:56 20-01-2025
ВВС (21:40:05 30-12-2024) А бюджет Алтайского края один. Налоги и субвенции из федерал... если бы знал - весь Алтайский край давно бы подчинялся Турчаку
22:40:39 30-12-2024
А не следовало ли Губернатору у народа спросить о необходимости *чего- то* создать
02:58:21 31-12-2024
Близких знакомых становится все больше приходится новые ведомства создавать. Не обижать ведь нужных людей. Глядишь пригодятся.
15:42:06 31-12-2024
а когда, будут строить бомбоубежища, а не новые структуры создавать.