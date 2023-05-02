В Алтайском крае создали новый заказник с гадюками, лунями и тушканчиками

Площадь "Рубцовской степи" превышает 22,6 тысячи га

02 мая 2023, 18:58, ИА Амител

Фото: t.me/minprirodyAK (https://t.me/minprirodyAK)

Правительство Алтайского края создало на территории Егорьевского и Рубцовского районов государственный природный заказник "Рубцовская степь". Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, его площадь превышает 22,6 тысячи га.

В заказнике находятся крупные популяции редких охраняемых растений – три вида перистых ковылей, тюльпан поникающий, ирис сизоватый и эремурус алтайский. Из редких животных там обитают степная гадюка, степной лунь, курганник, большой тушканчик, степной шмель.

Всего на территории заказника отмечены 13 видов растений и 23 вида животных, которые находятся в Красной книге Алтайского края.