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В Алтайском крае создали новый заказник с гадюками, лунями и тушканчиками

Площадь "Рубцовской степи" превышает 22,6 тысячи га

02 мая 2023, 18:58, ИА Амител

Фото: t.me/minprirodyAK (https://t.me/minprirodyAK)
Фото: t.me/minprirodyAK (https://t.me/minprirodyAK)

Правительство Алтайского края создало на территории Егорьевского и Рубцовского районов государственный природный заказник "Рубцовская степь". Как сообщает пресс-служба Минприроды Алтайского края, его площадь превышает 22,6 тысячи га. 

В заказнике находятся крупные популяции редких охраняемых растений – три вида перистых ковылей, тюльпан поникающий, ирис сизоватый и эремурус алтайский. Из редких животных там обитают степная гадюка, степной лунь, курганник, большой тушканчик, степной шмель. 

Всего на территории заказника отмечены 13 видов растений и 23 вида животных, которые находятся в Красной книге Алтайского края. 

Комментарии 1

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Элен без ребят

19:44:38 02-05-2023

прекрасно! а гадюки нам точно нужны?

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