Приспособление мобильно и может быть установлено в любом просторном помещении

14 ноября 2024, 20:24, ИА Амител

Дрон / Фото: unsplash.com / Jason Mavrommatis

В Алтайском крае создали первую реальную трассу для дрон-рейсинга, где теперь будут тренировать навыки пилотирования дронов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АлтГУ.

Трасса, которую приобрели на деньги гранта Росмолодежи, включает в себя площадку для взлета и посадки, курсовые ворота, поворотные флаги, подвесные кольца, башню и систему фиксации пролетов. Приспособление мобильно и может быть установлено в любом просторном помещении. Например, система вполне сможет работать в спортивном зале.

Отмечается, что раньше в Алтайском крае пилотированием дронов можно было заниматься лишь виртуально. Теперь же пилоты смогут перейти в офлайн – первые подобные состязания в Алтайском крае состоятся уже 24 ноября.