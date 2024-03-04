В Алтайском крае сожгли 19 тысяч опасных хризантем из Нидерландов
В грузе оказалось опасное насекомое
04 марта 2024, 22:15, ИА Амител
Фото: цветки хризантем / Фото: unsplash.com
В Алтайский край поставили 19 тысяч штук свежих опасных хризантем. Как сообщают "Вести-Алтай", опасная партия прибыла на Кулундинский пункт Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" из Казахстана.
Хризантемы везли из Нидерландов – в грузе были свежие срезанные цветы. Выяснилось, что вместе с ними в Россию приехало и опасное насекомое. Оно является активным переносчиком вирусных заболеваний, которые поражают большое количество культурных растений.
Цветы пришлось сжечь. Попадание некачественной продукции в оборот не допущено.
10:34:22 05-03-2024
И нету никаких проблем
Кроме этих хризантем
Кроме белых, запоздавших хризантем...
11:34:41 05-03-2024
А покажите насекомое? Или это так, отмазка?
12:29:09 10-03-2024
Сказки какие-то рассказывают... Нидерланды где находятся? А прищучили где? Где таможни? Где пограничные санитарные службы?
14:59:59 10-03-2024
Грыша (12:29:09 10-03-2024) Сказки какие-то рассказывают... Нидерланды где находятся? А ... Где в Казахстане, казахская провинция Нидер-Лан-Ды написали просто слитно)