В Алтайском крае стали реже болеть туберкулезом

За год заболеваемость в регионе снизилась на 27%

19 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

Медики изучают снимок / Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае за год заболеваемость туберкулезом снизилась на 27%. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Согласно статистике Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера, число заболевших в 2023 году составляло 60,7 на 100 тысяч человек, а в 2024-м – 44,4.

"Это стало возможным в том числе благодаря применению новых технологий, позволяющих обеспечить раннюю диагностику заболевания. В минувшем году мы эффективно пролечили 70,1% наших пациентов, охватили профосмотрами 85,7%", – рассказал главврач медучреждения Олег Войтов.

В диспансере также начали действовать новые сервисы: записаться на прием пациенты теперь могут через портал госуслуг. Также для их удобства открыт отдел контролируемого лечения и реализовано видеоконтролируемое дистанционное лечение.

В 2024 году в медучреждении появилось новое оборудование: операции проводят с использованием новой эндоскопической установки, в работу введен современный рентген-аппарат "Ренекс-РЦ", а для расшифровки снимков врачи начали использовать искусственный интеллект. В конце года в диспансере также появился новый цифровой флюорограф с низкой лучевой нагрузкой.