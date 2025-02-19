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В Алтайском крае стали реже болеть туберкулезом

За год заболеваемость в регионе снизилась на 27%

19 февраля 2025, 11:30, ИА Амител

Медики изучают снимок / Фото: Минздрав Алтайского края
Медики изучают снимок / Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае за год заболеваемость туберкулезом снизилась на 27%. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Согласно статистике Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера, число заболевших в 2023 году составляло 60,7 на 100 тысяч человек, а в 2024-м – 44,4.

"Это стало возможным в том числе благодаря применению новых технологий, позволяющих обеспечить раннюю диагностику заболевания. В минувшем году мы эффективно пролечили 70,1% наших пациентов, охватили профосмотрами 85,7%", – рассказал главврач медучреждения Олег Войтов.

В диспансере также начали действовать новые сервисы: записаться на прием пациенты теперь могут через портал госуслуг. Также для их удобства открыт отдел контролируемого лечения и реализовано видеоконтролируемое дистанционное лечение.

В 2024 году в медучреждении появилось новое оборудование: операции проводят с использованием новой эндоскопической установки, в работу введен современный рентген-аппарат "Ренекс-РЦ", а для расшифровки снимков врачи начали использовать искусственный интеллект. В конце года в диспансере также появился новый цифровой флюорограф с низкой лучевой нагрузкой.

Алтайский край Здоровье

Комментарии 7

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Коль

11:54:51 19-02-2025

Мож обращаться меньше стали

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Гость

12:02:47 19-02-2025

Стали больше есть собак

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Sic semper tyrannis

12:31:49 19-02-2025

Очень странное и резкое падение показателей всего за год, что не может не вызывать сомнения. Как вариант в какой-то поликлинике большую часть года просто не работал флюорограф

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Гость

12:32:54 19-02-2025

Численность население края сокращается - вот и число больных сокращается.

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Гость

12:53:27 19-02-2025

не мешки ворочать

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Гость

13:45:11 19-02-2025

Это рук самого Попова, а вы его не долюбливаете.

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Гость

14:00:00 19-02-2025

Засилие медицины такое, что просто дохнем от счастья.

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