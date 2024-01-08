В Алтайском крае стало больше многодетных семей
В таких семьях в регионе воспитывается больше 110 тысяч детей
08 января 2024, 07:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Количество многодетных семей растет в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Минсоцзащиты.
В 2022 году в регионе было 32 336 многодетных семей, в которых воспитывалось около 109 тысяч детей. В 2023 году число таких семей выросло до 32 854 и более чем 110 тысяч детей.
Напомним, что с 2024 года в Алтайском крае можно потратить региональный материнский капитал на подключение жилья к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Сделать это можно через портал "Госуслуги", предоставив ряд документов.
08:07:52 08-01-2024
За счёт мигрантов я так понимаю?
09:37:56 08-01-2024
В основном это семьи из средней азии.
13:15:39 08-01-2024
Гость (09:37:56 08-01-2024) В основном это семьи из средней азии.... статистику, как говорится, в студию (ц). я ее не видела, но скажу на примере своих знакомых, коренных местных жителей: знаю 3 семьи, в которых 4 ребенка. старшие дети в двух из этих семей, уже сами родители. у одной уже трое, у другого двое пока, но ждут третьего. это так принято в больших семьях и национальность тут не причем, как бы вам не казалось.
10:19:21 08-01-2024
странно,пару-тройку дней назад,некто Попов заявил что народ не рожает и из-за этого закрываем роддомы,а тут новость-----в крае стало больше многодетных семей,какие то не понятки возникают,либо кто то не компетентен и занимает не ту должность,либо кто то распространяет фейковую информацию
13:07:17 08-01-2024
гость (10:19:21 08-01-2024) странно,пару-тройку дней назад,некто Попов заявил что народ ... многодетные как рожали, так и рожают, остальные- нет. что тут непонятного? несколько многодетных семей не могут повысить рождаемость целого региона и в целом рождаемость падает.
17:13:20 08-01-2024
Элен без ребят (13:07:17 08-01-2024) многодетные как рожали, так и рожают, остальные- нет. что ... то есть,если исходить из вашего утверждения-кроме многодетных не кто больше не рожает?
17:52:44 08-01-2024
гость (17:13:20 08-01-2024) Элен без ребят (13:07:17 08-01-2024) многодетные как р... вовсе нет, но делают это реже.
23:32:08 08-01-2024
Элен без ребят (17:52:44 08-01-2024) вовсе нет, но делают это реже.... так и в старые добрые времена(при СССР) тоже не так много было многодетных семей,но роддомы то не закрывали
11:10:42 08-01-2024
А национальности этих многодетных семей не хотите уточнить? По ощущениям это мигранты. И совсем не славяне…
13:08:27 08-01-2024
Константин (11:10:42 08-01-2024) А национальности этих многодетных семей не хотите уточнить? ... сам-то, славянин (?) сколько родил и воспитал? или тебя пока самого мамка с папкой воспитывают?
12:49:25 08-01-2024
Воевать эти пассажиры не пойдут за РФ Начнёте заставлять они по кишлакам разбегутся
13:19:24 08-01-2024
В России более 100 национальностей. Россия не моно-, а много- национальное государство. И сейчас на СВО за Россию воюют люди разных национальностей. Русские не хотят рожать. Но не хотят рожать и европейцы, и американцы - просто посмотрите коэффициент рождаемости по странам мира.