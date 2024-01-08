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В Алтайском крае стало больше многодетных семей

В таких семьях в регионе воспитывается больше 110 тысяч детей

08 января 2024, 07:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Количество многодетных семей растет в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Минсоцзащиты.

В 2022 году в регионе было 32 336 многодетных семей, в которых воспитывалось около 109 тысяч детей. В 2023 году число таких семей выросло до 32 854 и более чем 110 тысяч детей.

Напомним, что с 2024 года в Алтайском крае можно потратить региональный материнский капитал на подключение жилья к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Сделать это можно через портал "Госуслуги", предоставив ряд документов.

Алтайский край Многодетные семьи

Комментарии 12

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Гость

08:07:52 08-01-2024

За счёт мигрантов я так понимаю?

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Гость

09:37:56 08-01-2024

В основном это семьи из средней азии.

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Элен без ребят

13:15:39 08-01-2024

Гость (09:37:56 08-01-2024) В основном это семьи из средней азии.... статистику, как говорится, в студию (ц). я ее не видела, но скажу на примере своих знакомых, коренных местных жителей: знаю 3 семьи, в которых 4 ребенка. старшие дети в двух из этих семей, уже сами родители. у одной уже трое, у другого двое пока, но ждут третьего. это так принято в больших семьях и национальность тут не причем, как бы вам не казалось.

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гость

10:19:21 08-01-2024

странно,пару-тройку дней назад,некто Попов заявил что народ не рожает и из-за этого закрываем роддомы,а тут новость-----в крае стало больше многодетных семей,какие то не понятки возникают,либо кто то не компетентен и занимает не ту должность,либо кто то распространяет фейковую информацию

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Элен без ребят

13:07:17 08-01-2024

гость (10:19:21 08-01-2024) странно,пару-тройку дней назад,некто Попов заявил что народ ... многодетные как рожали, так и рожают, остальные- нет. что тут непонятного? несколько многодетных семей не могут повысить рождаемость целого региона и в целом рождаемость падает.

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гость

17:13:20 08-01-2024

Элен без ребят (13:07:17 08-01-2024) многодетные как рожали, так и рожают, остальные- нет. что ... то есть,если исходить из вашего утверждения-кроме многодетных не кто больше не рожает?

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Элен без ребят

17:52:44 08-01-2024

гость (17:13:20 08-01-2024) Элен без ребят (13:07:17 08-01-2024) многодетные как р... вовсе нет, но делают это реже.

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гость

23:32:08 08-01-2024

Элен без ребят (17:52:44 08-01-2024) вовсе нет, но делают это реже.... так и в старые добрые времена(при СССР) тоже не так много было многодетных семей,но роддомы то не закрывали

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Константин

11:10:42 08-01-2024

А национальности этих многодетных семей не хотите уточнить? По ощущениям это мигранты. И совсем не славяне…

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Элен без ребят

13:08:27 08-01-2024

Константин (11:10:42 08-01-2024) А национальности этих многодетных семей не хотите уточнить? ... сам-то, славянин (?) сколько родил и воспитал? или тебя пока самого мамка с папкой воспитывают?

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Гость

12:49:25 08-01-2024

Воевать эти пассажиры не пойдут за РФ Начнёте заставлять они по кишлакам разбегутся

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Гость

13:19:24 08-01-2024

В России более 100 национальностей. Россия не моно-, а много- национальное государство. И сейчас на СВО за Россию воюют люди разных национальностей. Русские не хотят рожать. Но не хотят рожать и европейцы, и американцы - просто посмотрите коэффициент рождаемости по странам мира.

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