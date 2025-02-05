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В Алтайском крае стало больше подверженных паводку районов

Их число выросло с 35 до 49

05 февраля 2025, 12:30, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За 2024 год в Алтайском крае увеличилось число районов, подверженных риску весенних подтоплений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС на селекторном совещании.

Замначальника регионального МЧС по гражданской обороне и защите населения Николай Егоров заявил, что за прошлый год в крае выявили больше проблемных территорий, которые могут пострадать от половодья.

Так, в 2024 году в Алтайском крае подтопило 780 домов, более 2800 приусадебных участков и 16 участков автомобильных дорог. Количество подверженных паводку районов увеличилось с 35 до 49.

"В целях недопущения ухудшения паводкоопасной обстановки необходимо своевременно провести комплекс превентивных мероприятий. Особое внимание необходимо уделить готовности пунктов временного размещения и питания, проверке всех ПВР, предназначенных для размещения эвакуированного населения", – заявили на совещании в региональном МЧС.

Алтайский край Паводок

Комментарии 9

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Гость

12:38:10 05-02-2025

в этом году земля не промерзла, а потому затоплений будет меньше.

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Филипп Филиппыч

13:21:16 05-02-2025

Гость (12:38:10 05-02-2025) в этом году земля не промерзла, а потому затоплений будет ме... Профессор, затопление зависит от интенсивности таяния. В прошлом году снег растаял за четверо суток и был потоп.

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Гость

19:13:06 05-02-2025

Филипп Филиппыч (13:21:16 05-02-2025) Профессор, затопление зависит от интенсивности таяния. В про... И лед толщиной в пол-метра, воде деваться некуда было

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Гость

12:39:28 05-02-2025

А будет еще больше. Засыпят ковш, тот берег. Д а и русло реки когда последний раз чистили и углубляли? При плохом СССР каждое лето.

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Гость

12:53:20 05-02-2025

система каналов на правом берегу и наличие островов - это база для будущего города и средство от наводнений

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Гость

13:26:45 05-02-2025

в принципе в будущем можно ведь часть лишней воды весной из Оби при угрозе паводка отводить например в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмению где воды не хватает по каналам
и у нас лишние воды выше уровня пойдут к ним и им хорошо - водохранилища наполнят на лето

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Гость

13:48:26 05-02-2025

Гость (13:26:45 05-02-2025) в принципе в будущем можно ведь часть лишней воды весной из ... Каким образом отводить воду?

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Гость

14:04:25 05-02-2025

Гость (13:48:26 05-02-2025) Каким образом отводить воду? ... я так предполагаю, что ведрами

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Гоша

18:30:11 05-02-2025

Огласите весь список территорий, подверженных опасности затопления, пожалуйста!!!!!!!!!!!!

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