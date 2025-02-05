В Алтайском крае стало больше подверженных паводку районов

Их число выросло с 35 до 49

05 февраля 2025, 12:30, ИА Амител

Паводок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

За 2024 год в Алтайском крае увеличилось число районов, подверженных риску весенних подтоплений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС на селекторном совещании.

Замначальника регионального МЧС по гражданской обороне и защите населения Николай Егоров заявил, что за прошлый год в крае выявили больше проблемных территорий, которые могут пострадать от половодья.

Так, в 2024 году в Алтайском крае подтопило 780 домов, более 2800 приусадебных участков и 16 участков автомобильных дорог. Количество подверженных паводку районов увеличилось с 35 до 49.