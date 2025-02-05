В Алтайском крае стало больше подверженных паводку районов
Их число выросло с 35 до 49
05 февраля 2025, 12:30, ИА Амител
За 2024 год в Алтайском крае увеличилось число районов, подверженных риску весенних подтоплений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС на селекторном совещании.
Замначальника регионального МЧС по гражданской обороне и защите населения Николай Егоров заявил, что за прошлый год в крае выявили больше проблемных территорий, которые могут пострадать от половодья.
Так, в 2024 году в Алтайском крае подтопило 780 домов, более 2800 приусадебных участков и 16 участков автомобильных дорог. Количество подверженных паводку районов увеличилось с 35 до 49.
"В целях недопущения ухудшения паводкоопасной обстановки необходимо своевременно провести комплекс превентивных мероприятий. Особое внимание необходимо уделить готовности пунктов временного размещения и питания, проверке всех ПВР, предназначенных для размещения эвакуированного населения", – заявили на совещании в региональном МЧС.
12:38:10 05-02-2025
в этом году земля не промерзла, а потому затоплений будет меньше.
13:21:16 05-02-2025
Гость (12:38:10 05-02-2025) в этом году земля не промерзла, а потому затоплений будет ме... Профессор, затопление зависит от интенсивности таяния. В прошлом году снег растаял за четверо суток и был потоп.
19:13:06 05-02-2025
Филипп Филиппыч (13:21:16 05-02-2025) Профессор, затопление зависит от интенсивности таяния. В про... И лед толщиной в пол-метра, воде деваться некуда было
12:39:28 05-02-2025
А будет еще больше. Засыпят ковш, тот берег. Д а и русло реки когда последний раз чистили и углубляли? При плохом СССР каждое лето.
12:53:20 05-02-2025
система каналов на правом берегу и наличие островов - это база для будущего города и средство от наводнений
13:26:45 05-02-2025
в принципе в будущем можно ведь часть лишней воды весной из Оби при угрозе паводка отводить например в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмению где воды не хватает по каналам
и у нас лишние воды выше уровня пойдут к ним и им хорошо - водохранилища наполнят на лето
13:48:26 05-02-2025
Гость (13:26:45 05-02-2025) в принципе в будущем можно ведь часть лишней воды весной из ... Каким образом отводить воду?
14:04:25 05-02-2025
Гость (13:48:26 05-02-2025) Каким образом отводить воду? ... я так предполагаю, что ведрами
18:30:11 05-02-2025
Огласите весь список территорий, подверженных опасности затопления, пожалуйста!!!!!!!!!!!!