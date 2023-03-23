В Алтайском крае трое молодых сельчан украли пенсию со счёта пожилой женщины

19-летний и двое 17-летних жителей нашли карточку и решили "закупиться"

23 марта 2023, 16:39, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае трое молодых людей предстанут перед судом по обвинению в краже денег со счёта пенсионерки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Перед Новым годом жители одного из сёл Ключевского района нашли банковскую карту пожилой женщины и решили "закупиться".

"19-летний и двое 17-летних жителей села с помощью бесконтактной оплаты рассчитывались чужой картой за продукты питания в местных магазинах. Своими действиями они причинили значительный материальный ущерб потерпевшей, поскольку единственным доходом женщины является небольшая пенсия", – сообщили в ведомстве.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали. Уголовное дело по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая с банковского счета группой лиц по предварительному сговору") передадут в суд.