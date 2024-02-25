В Алтайском крае участились проверки по подмене трудовых отношений самозанятостью
Некоторые работодатели специально сотрудничают с самозанятыми в целях экономии, но не все четко соблюдают закон
25 февраля 2024, 07:30, ИА Амител
Налоговая служба стала чаще проверять предприятия, которые работают с самозанятыми по причине возможной подмены трудовых отношений. Чтобы не платить 30% страховых взносов и 13% НДФЛ, некоторые работодатели закрывают штатные должности самозанятыми, сообщает "Business FM Барнаул".
По закону самозанятые платят налог на профессиональный доход – он составляет 6% для работы с юридическими лицами. Поэтому с точки зрения экономии компаниям выгоднее под видом оплаты услуг работать с этой категорией трудящихся.
В Алтайском крае контролировать это направление начали в 2022 году. Тогда обнаружили 200 человек, попавших в зону риска. В 2023-м их число сократилось наполовину. А на 1 января 2024 года в регионе насчитывалось 48 организаций с рисками, которые имели 130 самозанятых, рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова.
"Но в зоне прямого риска у нас 14 организаций и 17 человек. Прямые риски – это то, что организации запрещено применять труд самозанятого, если он раньше работал в этой организации. Если человек работал в этой организации ранее, то два года компания не может использовать его труд как самозанятого. При выявлении таких фактов мы предлагаем предприятию уточниться и представить сведения о выплате доходов по ставке 13% и плюс страховые взносы с него", – отметила она.
Для тех же организаций, которые не реагируют на доводы УФНС, будет назначена выездная проверка "уже с другими последствиями и санкциями в виде доначисления налога, штрафа и пени". Чаще всего подобные ситуации происходят в сфере строительства, различных услуг, общепита, торговли и клининга, добавила Смирнова.
07:58:42 25-02-2024
У самозанятых льготы, новый вид "мргенничества"):
08:35:39 25-02-2024
Люди сами то зачем это оформляете, это же даже не ИП, никаких пенсий не будет. А налоговая только руки трёт, сами из тени выходят. Обратно уже не зайдёте! С государством играть опасно, особенно на деньги.
17:29:26 25-02-2024
Гость (08:35:39 25-02-2024) Люди сами то зачем это оформляете, это же даже не ИП, никаки... люди оформляют самозанятость, потому что либо самозанятость и работа, либо увольнение и ипотеку платить нечем. а, если, некоторые ИПэшники примут всех на работу официально, то ипотеку им нечем будет платить, тк придется прикрыть свой бизнес. вот такие дела.
17:37:53 25-02-2024
Гость (08:35:39 25-02-2024) Люди сами то зачем это оформляете, это же даже не ИП, никаки... Ну, например,детские пособия получают некоторые. Для этого надо где-то работать и получать минималку. Самозанятость отлично подходит. В пенсионный можно самостоятельно перечислять. В любом случае, минимальную пенсию получат. Не думаю, что я, работая всю жизнь, буду получать намного больше..
11:53:39 25-02-2024
наоговикам нужно проверять массово все ИП, там сплошь нарушения кадровые. Устраивают пенсионеров и не платят за них в социальные фонды. По документам пенсионеров просто нет в штате, а они работают, сидят бедняжки в каморке где-нибудь и фасуют товар за минималку в месяц. Пенсии маленькие, рады дополнительному заработку, да и пенсия индексируется. Таких "мёртвых душ" можно установить регулярными рейдами и по камерам наблюдения. Только огромные штрафы работодателям остановят эти нарушения.
12:00:12 25-02-2024
С государством в финансовые игры не надо играть... Там профессиональные.... игроки...