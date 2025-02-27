В Алтайском крае улучшат качество оказания неотложной медицинской помощи

Региональный Минздрав анонсировал три соответствующих изменения

27 февраля 2025, 12:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае качество оказания медицинской помощи улучшат с помощью трех нововведений. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Такая задача легла в основу регионального проекта в сфере здравоохранения "Управление качеством оказания неотложной медицинской помощи".

Во-первых, после приезда скорой помощи к пациенту с хроническими неинфекционными заболеваниями лечащий врач должен осмотреть его в течение суток. В зависимости от состояния больного он может прийти на дом либо поликлиника запишет пациента к терапевту на следующий день. Такие меры необходимы для корректировки лечения, снятия обострения и стабилизации состояния здоровья.

Во-вторых, если пациент трудоспособного возраста впервые обратился в неотложную помощь с признаками сердечно-сосудистых заболеваний (плохо с сердцем, повысилось давление и прочее), то после снятия острого состояния его также должны пригласить на прием либо в течение суток осмотреть на дому. Участковый терапевт должен установить причину такого состояния и назначить лечение.

"Выбраны эти две группы пациентов, так как именно они вызывают скорую и неотложную помощь чаще всего. Нам необходимо предотвратить обострение заболевания или его развития и перевести оказание медицинской помощи в плановую форму", – уточнили в Минздраве.

В-третьих, планируется создание единого реестра фельдшеров службы неотложной медицинской помощи. Когда они пройдут тестирование, будет сформирован индивидуальный план-обучение по единому стандарту оказания неотложной медицинской помощи. Обучаться медики будут как в очной форме, так и с помощью онлайн-курсов и тестирований на базе Барнаульского базового медицинского колледжа. Предполагается, что фельдшеры будут проходить тестирование ежеквартально и при необходимости регулярно "освежать" знания.