В Алтайском крае улучшат качество оказания неотложной медицинской помощи
Региональный Минздрав анонсировал три соответствующих изменения
27 февраля 2025, 12:50, ИА Амител
В Алтайском крае качество оказания медицинской помощи улучшат с помощью трех нововведений. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Такая задача легла в основу регионального проекта в сфере здравоохранения "Управление качеством оказания неотложной медицинской помощи".
Во-первых, после приезда скорой помощи к пациенту с хроническими неинфекционными заболеваниями лечащий врач должен осмотреть его в течение суток. В зависимости от состояния больного он может прийти на дом либо поликлиника запишет пациента к терапевту на следующий день. Такие меры необходимы для корректировки лечения, снятия обострения и стабилизации состояния здоровья.
Во-вторых, если пациент трудоспособного возраста впервые обратился в неотложную помощь с признаками сердечно-сосудистых заболеваний (плохо с сердцем, повысилось давление и прочее), то после снятия острого состояния его также должны пригласить на прием либо в течение суток осмотреть на дому. Участковый терапевт должен установить причину такого состояния и назначить лечение.
"Выбраны эти две группы пациентов, так как именно они вызывают скорую и неотложную помощь чаще всего. Нам необходимо предотвратить обострение заболевания или его развития и перевести оказание медицинской помощи в плановую форму", – уточнили в Минздраве.
В-третьих, планируется создание единого реестра фельдшеров службы неотложной медицинской помощи. Когда они пройдут тестирование, будет сформирован индивидуальный план-обучение по единому стандарту оказания неотложной медицинской помощи. Обучаться медики будут как в очной форме, так и с помощью онлайн-курсов и тестирований на базе Барнаульского базового медицинского колледжа. Предполагается, что фельдшеры будут проходить тестирование ежеквартально и при необходимости регулярно "освежать" знания.
12:57:54 27-02-2025
То, что во-первых и во-вторых, всегда и раньше существовало. Не понятно, как в третьих - единая база фельдшеров, прошедших онлайн курсы по программе тестирования типа ЕГЭ, может улучшить качество оказания неотложной помощи, заменив на скорых врачей фельдшерами.
13:42:46 27-02-2025
Гость (12:57:54 27-02-2025) То, что во-первых и во-вторых, всегда и раньше существовало.... все пункты относятся к условиям оказания медпомощи, но никак не к её качеству
13:03:05 27-02-2025
Типа Попов работает?
13:13:25 27-02-2025
Дополнительные телефоны будут для оказания помощи дистанционно? Так уже в Новоалтайске консультируют. Наверно, не только там.
Вы платите людям нормальную зарплату, заинтересовывайте, а не урезайте. Ответственность и так сняли с них. Помрет человек, ну и ладно, бывает.......
13:13:49 27-02-2025
В зависимости от состояния больного он может прийти на дом, либо поликлиника запишет пациента к терапевту на следующий день
ЗПТ забыли после слова дом
13:36:22 27-02-2025
ой чёй-то страшно уже от слов об изменении чего-то в медицине...!
14:06:36 27-02-2025
Так куда лучше, ведь тогда совсем хорошо будет и что потом
16:08:36 27-02-2025
Вместо того, чтобы ездить по вызовам, фельдшеры будут тестироваться? Здорово придумали.