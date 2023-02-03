В Алтайском крае улучшают производство гусеничных машин

Предприятие "Сибирь-Техника" участвует в национальном проекте "Производительность труда"

03 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: КАУ "АЦКР"

На предприятии "Сибирь-Техника" подвели итоги шести месяцев реализации проекта "Производительность труда". Проект реализовывали при поддержке экспертов Регионального центра компетенций.

Пилотным потоком было выбрано производство гусеничных машин ТЛП-4м. Рабочей группе проекта удалось снизить время протекания этого процесса более чем в два раза. Кроме того, на эталонном участке (участок механической обработки) успешно реализовали систему организации рабочих мест 5С, в результате чего незавершённое производство в цехе снизилось на 46%.

Также на предприятии активно развивают систему подачи предложений по улучшениям – это повышает вовлечённость в проект сотрудников. Введён в действие конкурс 5С с системой финансовой мотивации и еженедельной оценкой рабочих мест участников. Внедряют и систему наставничества и развития персонала.

На этом проект не заканчивается, а переходит в новую стадию тиражирования. Об этом заявил замминистра экономразвития Алтайского края Сергей Кореннов, присутствовавший на мероприятии в качестве приглашённого гостя. "Сибирь-Техника" ещё два с половиной года будет участником национального проекта "Производительность труда". Генеральный директор Алексей Богородицкий отметил важность проекта для предприятия и необходимость тиражирования знаний на другие потоки.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.