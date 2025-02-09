В Алтайском крае умер самый старый заключенный России

Александру Анискину было 84 года

09 февраля 2025, 14:42, ИА Амител

Тюрьма / Фото: unsplash.com / Emiliano Bar

В колонии в Алтайском крае обнаружено тело Александра Анискина, который был самым пожилым заключенным в России. Как сообщает Telegram-канал Shot, ему было 84 года.

Утверждается, что медики диагностировали у осужденного закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отек мозга и обширную гематому. Предположительно, причиной смерти могло стать нападение других заключенных.

Мужчину осудили в 2020 году за то, что он нанес ранение своему знакомому. Инцидент произошел летом 2019 года в Бийске. Согласно показаниям Анискина, в тот вечер он ужинал у себя дома, когда к нему в квартиру неожиданно пришел знакомый и начал его избивать. Пенсионер утверждает, что у него был выбит сустав и он получил сотрясение мозга. В этот момент у него в руках был нож, которым он случайно нанес смертельное ранение нападавшему.

Знакомый Анискина скончался через несколько часов в больнице, куда его экстренно доставили родственники. Врачи обнаружили у него колото-резаные раны, всего было нанесено около десяти ножевых ранений. Свою вину осужденный не признал, а перед родными погибшего не извинился. В 2022 году Анискина обязали выплатить брату убитого 420 тысяч рублей морального вреда.