В Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения
По данным Алтайкрайстата, смертность в два раза превышает рождаемость
21 июня 2024, 20:27, ИА Амител
С января по апрель 2024 года в Алтайском крае увеличилась естественная убыль населения. Согласно данным Алтайкрайстата, смертность более чем в два раза превышает рождаемость.
Так, с января по апрель в регионе родилось 5022 человека. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5533). Скончались 11 138 жителей, что больше, чем в 2024 году (10 119). Таким образом, естественная убыль за четыре месяца составила 6116 человек, тогда как в 2023 году она составляла 4586.
Также за указанный период в Алтайском крае немного выросло число браков и разводов. Официально свои отношения зарегистрировали 3266 пар (против 3013 годом ранее), а расторгли брак 3476 пар (против 3314).
22:36:27 21-06-2024
Спасибо доктору, за это ...
12:43:23 22-06-2024
Гость (22:36:27 21-06-2024) Спасибо доктору, за это ...... А причем здесь доктор?
07:03:58 22-06-2024
В здравоохранении убыль населения только будет расти. Талон на приём к доктору можно получить только через 14 дней. Вспомнишь медицину в Советском Союзе.
11:42:35 22-06-2024
Что происходит (07:03:58 22-06-2024) В здравоохранении убыль населения только будет расти. Талон ... есть платные диагностические поликлиники, но скорее всего и там очередь.
07:58:23 22-06-2024
Выживут самые здоровые и стойкие.