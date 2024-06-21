В Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения

По данным Алтайкрайстата, смертность в два раза превышает рождаемость

21 июня 2024, 20:27, ИА Амител

Пациент в больнице / Фото: amic.ru

С января по апрель 2024 года в Алтайском крае увеличилась естественная убыль населения. Согласно данным Алтайкрайстата, смертность более чем в два раза превышает рождаемость.

Так, с января по апрель в регионе родилось 5022 человека. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5533). Скончались 11 138 жителей, что больше, чем в 2024 году (10 119). Таким образом, естественная убыль за четыре месяца составила 6116 человек, тогда как в 2023 году она составляла 4586.

Также за указанный период в Алтайском крае немного выросло число браков и разводов. Официально свои отношения зарегистрировали 3266 пар (против 3013 годом ранее), а расторгли брак 3476 пар (против 3314).