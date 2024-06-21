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В Алтайском крае ускорилась естественная убыль населения

По данным Алтайкрайстата, смертность в два раза превышает рождаемость

21 июня 2024, 20:27, ИА Амител

Пациент в больнице / Фото: amic.ru
Пациент в больнице / Фото: amic.ru

С января по апрель 2024 года в Алтайском крае увеличилась естественная убыль населения. Согласно данным Алтайкрайстата, смертность более чем в два раза превышает рождаемость. 

Так, с января по апрель в регионе родилось 5022 человека. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5533). Скончались 11 138 жителей, что больше, чем в 2024 году (10 119). Таким образом, естественная убыль за четыре месяца составила 6116 человек, тогда как в 2023 году она составляла 4586. 

Также за указанный период в Алтайском крае немного выросло число браков и разводов. Официально свои отношения зарегистрировали 3266 пар (против 3013 годом ранее), а расторгли брак 3476 пар (против 3314). 

Алтайский край Демография

Комментарии 5

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Гость

22:36:27 21-06-2024

Спасибо доктору, за это ...

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Гость

12:43:23 22-06-2024

Гость (22:36:27 21-06-2024) Спасибо доктору, за это ...... А причем здесь доктор?

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Что происходит

07:03:58 22-06-2024

В здравоохранении убыль населения только будет расти. Талон на приём к доктору можно получить только через 14 дней. Вспомнишь медицину в Советском Союзе.

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Гость

11:42:35 22-06-2024

Что происходит (07:03:58 22-06-2024) В здравоохранении убыль населения только будет расти. Талон ... есть платные диагностические поликлиники, но скорее всего и там очередь.

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Гость

07:58:23 22-06-2024

Выживут самые здоровые и стойкие.

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