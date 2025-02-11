В Алтайском крае установят бюсты героям СВО в течение 2025 года
Они будут расположены на территории Барнаула, Алейска и Павловского района
11 февраля 2025, 11:45, ИА Амител
В 2025 году в Барнауле, Алейске и в Павловском районе установят бюсты героям СВО. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев России посмертно трем бойцам из Алтайского края, в честь которых изготовят и установят бюсты в трех муниципалитетах.
"Игорь Михайлович Иванов, Роман Андреевич Блинов, Эдуард Сергеевич Маурер неоднократно проявили мужество и стойкость духа на поле боя. И погибли, выполняя поставленные командованием фронтовые задачи. Президент России уже посмертно подписал указы о присвоении им званий Героев нашей страны", – подчеркнул Виктор Томенко.
В разработке бюстов и определении мест их расположения примут участие родные и близкие военнослужащих.
Также губернатор Алтайского края напомнил, что в 2024 году такие памятные места появились в Шипуново и Косихе.
"Сохранять память о наших парнях, о наших Героях, которые жертвуют собой на поле боя, поддерживать их близких, рассказывать жителям края об их подвигах – наш долг", – напомнил Виктор Томенко.
11:58:32 11-02-2025
Пять Героев России? Интересно, сколько в крае всего Героев? За пустяки награду не дадут.
12:13:19 11-02-2025
Когда же этот морок то в мозгах у людей закончится.
12:28:37 11-02-2025
Гость (12:13:19 11-02-2025) Когда же этот морок то в мозгах у людей закончится.... Где закончится?
12:44:29 11-02-2025
Гость (12:28:37 11-02-2025) Где закончится? ... Написано ведь " в мозгах "
12:55:42 11-02-2025
Гость (12:13:19 11-02-2025) Когда же этот морок то в мозгах у людей закончится.... После Победы
13:14:00 11-02-2025
А где бюсты героям афгана, чечни? А до этого были ещё кровопролитные бои на советско-китайской границе?
13:35:43 11-02-2025
Гость (13:14:00 11-02-2025) А где бюсты героям афгана, чечни? А до этого были ещё кровоп... Остров Даманский за который погибло 58 и ранено 94 военнослужащих СССР подарили китайцам.
За что погибли мальчишки ???
00:10:33 12-02-2025
Гость (13:35:43 11-02-2025) Остров Даманский за который погибло 58 и ранено 94 военнослу... во первых они погибли за СССР, во вторых откуда ты знаешь что там были мальчишки
00:09:37 12-02-2025
Гость (13:14:00 11-02-2025) А где бюсты героям афгана, чечни? А до этого были ещё кровоп... Сразу видно что ты не барнаульский - на Малахова аллея памяти 6-ой роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской)