В Алтайском крае установят бюсты героям СВО в течение 2025 года

Они будут расположены на территории Барнаула, Алейска и Павловского района

11 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

Открытие бюстов героям СВО в 2024 году / Фото: https://t.me/tomenko_22

В 2025 году в Барнауле, Алейске и в Павловском районе установят бюсты героям СВО. Об этом сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев России посмертно трем бойцам из Алтайского края, в честь которых изготовят и установят бюсты в трех муниципалитетах.

"Игорь Михайлович Иванов, Роман Андреевич Блинов, Эдуард Сергеевич Маурер неоднократно проявили мужество и стойкость духа на поле боя. И погибли, выполняя поставленные командованием фронтовые задачи. Президент России уже посмертно подписал указы о присвоении им званий Героев нашей страны", – подчеркнул Виктор Томенко.

В разработке бюстов и определении мест их расположения примут участие родные и близкие военнослужащих.

Также губернатор Алтайского края напомнил, что в 2024 году такие памятные места появились в Шипуново и Косихе.