В Алтайском крае установят памятники участникам СВО

Документ об этом подписал губернатор

05 августа 2023, 18:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление "Об увековечении памяти о погибших участниках специальной военной операции, которым присвоено звание Героя Российской Федерации".

Документ рекомендует муниципалитетам устанавливать бронзовые бюсты Героям РФ, погибшим в ходе СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на приграничных территориях.

Эскизы нужно будет согласовывать с региональным Минкультом, а субсидировать установку мемориалов глава региона поручил краевому Минфину.

Ранее Виктор Томенко заявил, что в Алтайском крае восстановят 60 памятников Великой Отечественной войне.