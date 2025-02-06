В Алтайском крае установят скульптуру народного губернатора Михаила Евдокимова

Где конкретно ее разместят, пока неизвестно

06 февраля 2025, 14:00, ИА Амител

Скульптура Михаила Евдокимова в музее поселка Верх-Обского / Фото: сообщество "Город Новоалтайск" во "ВКонтакте"

Инициативная группа планирует установить в Алтайском крае скульптуру заслуженного артиста России, бывшего губернатора региона Михаила Евдокимова. Об этом сообщает "Банкфакс".

В администрации Смоленского района информационному агентству сообщили, что памятник, возможно, установят в его родном поселке Верх-Обском. Однако точное место размещения еще не определили.

С предложением установить скульптуру Евдокимова на въезде в поселок Верх-Обский в районную администрацию обратились осенью 2024 года. Размещение памятника предварительно согласовали на данном земельном участке, но вопрос с локацией пока остается открытым.

Администрация Смоленского района склоняется к установке памятника на территории мемориального музея Евдокимова в Верх-Обском. Тогда его дальнейшее содержание станет обязанностью муниципалитета, а организовать пространство вокруг объекта будет легче.

"Если же скульптуру решат разместить на въезде, то необходимо будет построить парковку рядом с ней, обеспечить комфортный подход, сделать безопасные примыкания к дороге и т. д. В течение февраля администрация района будет встречаться с инициативной группой, чтобы детально обсудить реализацию проекта и прийти к конкретным решениям", – объяснила глава муниципалитета Людмила Моисеева.

До 5 февраля Людмила Моисеева видела только рабочий эскиз скульптуры, где босой Михаил Евдокимов стоит с раскинутыми в стороны руками. Памятник изготовят на средства меценатов. Насколько известно Моисеевой, скульптуры Евдокимова в полный рост нигде не устанавливали. Есть только его бюсты.

Ранее в Сети распространялся снимок с проектом скульптуры. Член инициативной группы Владимир Тупяков из села Смоленского пояснил "Банкфаксу", что это был один из черновых вариантов. Как он оказался в Сети – неизвестно. По словам Тупякова, окончательный проект еще не готов.