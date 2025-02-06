В Алтайском крае установят скульптуру народного губернатора Михаила Евдокимова
Где конкретно ее разместят, пока неизвестно
06 февраля 2025, 14:00, ИА Амител
Инициативная группа планирует установить в Алтайском крае скульптуру заслуженного артиста России, бывшего губернатора региона Михаила Евдокимова. Об этом сообщает "Банкфакс".
В администрации Смоленского района информационному агентству сообщили, что памятник, возможно, установят в его родном поселке Верх-Обском. Однако точное место размещения еще не определили.
С предложением установить скульптуру Евдокимова на въезде в поселок Верх-Обский в районную администрацию обратились осенью 2024 года. Размещение памятника предварительно согласовали на данном земельном участке, но вопрос с локацией пока остается открытым.
Администрация Смоленского района склоняется к установке памятника на территории мемориального музея Евдокимова в Верх-Обском. Тогда его дальнейшее содержание станет обязанностью муниципалитета, а организовать пространство вокруг объекта будет легче.
"Если же скульптуру решат разместить на въезде, то необходимо будет построить парковку рядом с ней, обеспечить комфортный подход, сделать безопасные примыкания к дороге и т. д. В течение февраля администрация района будет встречаться с инициативной группой, чтобы детально обсудить реализацию проекта и прийти к конкретным решениям", – объяснила глава муниципалитета Людмила Моисеева.
До 5 февраля Людмила Моисеева видела только рабочий эскиз скульптуры, где босой Михаил Евдокимов стоит с раскинутыми в стороны руками. Памятник изготовят на средства меценатов. Насколько известно Моисеевой, скульптуры Евдокимова в полный рост нигде не устанавливали. Есть только его бюсты.
Ранее в Сети распространялся снимок с проектом скульптуры. Член инициативной группы Владимир Тупяков из села Смоленского пояснил "Банкфаксу", что это был один из черновых вариантов. Как он оказался в Сети – неизвестно. По словам Тупякова, окончательный проект еще не готов.
14:33:36 06-02-2025
Я бы в Барнауле поставил. Хороший был мужик.
15:23:41 06-02-2025
Гость (14:33:36 06-02-2025) Я бы в Барнауле поставил. Хороший был мужик....
Ага, алкаш, как большинство...
15:50:52 06-02-2025
Гость (15:23:41 06-02-2025) Ага, алкаш, как большинство...... одно другому не мешает.
14:52:03 06-02-2025
Скульптор тот же, что и сеятеля с девочкой ваял?..
15:21:20 06-02-2025
Полная халтура , Евдокимов там даже не угадывается.
19:56:40 06-02-2025
Гость (15:21:20 06-02-2025) Полная халтура , Евдокимов там даже не угадывается. ... щёки народ раскрасит, издалека видно будет
19:58:35 06-02-2025
Гость (15:21:20 06-02-2025) Полная халтура , Евдокимов там даже не угадывается. ... с веслом было бы лучше, конечно
16:37:52 06-02-2025
На примере улицы В.М.Шукшина .Присвоить одной из улиц Барнаула имя Евдокимова М.С. а памятник поставить в сквере.
19:05:46 06-02-2025
бездарность. что скульптура, что идея. какой он губернатор-то? как Зеленского выбрали по той же технологии, манипуляция, мафия
19:48:55 06-02-2025
Слишком "инородным" был губернатор, потому и не вписался в режим...
22:18:00 06-02-2025
Гость (19:05:46 06-02-2025) бездарность. что скульптура, что идея. какой он губернатор-т... Пол
16:44:33 08-02-2025
Он пробыл то губернатором не более года. Плохого про него не знаю, а про хорошее, что бы мы о нем помнили ничего не видел. Все то не так, не то и в итоге ничего.