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В Алтайском крае увеличивается естественная убыль населения

При этом количество регистрируемых браков возросло, а разводов – уменьшилось

19 декабря 2024, 13:51, ИА Амител

Люди / Фото: https://pxhere.com/
Люди / Фото: https://pxhere.com/

Более 27 тыс. человек умерло в Алтайском крае с января по октябрь 2024 года. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Количество новорожденных при этом оказалось вдвое меньше числа умерших. Естественная убыль населения края превысила 14 тыс. человек.

За первые десять месяцев 2024 года в Алтайском крае родился 13 051 младенец. Это на 960 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также ведомство зафиксировало 27 150 смертей, что на 1969 больше, чем в январе – октябре 2023-го. Тогда этот показатель был равен 25 181 человеку. Годом ранее естественная убыль населения в регионе составляла 11 170 человек – почти на 3 тыс. меньше, чем в текущем.

Также за указанный период 2024 года в Алтайском крае зарегистрировали 11 882 брака, что демонстрирует прирост. В 2023-м в регионе поженились на 94 пары меньше. Значительно сократилось и число разводов: если за десять месяцев прошлого года расторгли брак 9032 семьи, то в нынешнем году – 8346, что на 686 меньше.

Алтайский край Статистика Демография

Комментарии 8

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Musik

14:05:09 19-12-2024

увеличивается убыль - это как отрицательный рост.

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Гость

14:12:12 19-12-2024

Растительное масло,сахар,колбасы и сосиски,маргарин и пальмовое масло, пиво и водка. Вся эта отрава не увеличивает продолжительность жизни.

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Повсекакий

14:22:17 19-12-2024

Рост цен на продовольствие,товары,жильё ,услуги,медицину,образование и прочее ,также не способствует увеличению продолжительности жизни и количества народа.Как закон.Логичный итог проводимой политики.

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Гость

15:05:06 19-12-2024

Какая перспектива у рынка недвижимости, всем понятно?

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Гость

15:58:17 19-12-2024

Алтайский край занимает одно из первых мест по нищете и дороговизне в России. Отсюда даже самые стойкие побегут. При малейшей возможности.

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Musik

16:37:15 19-12-2024

Гость (15:58:17 19-12-2024) Алтайский край занимает одно из первых мест по нищете и доро... значит надо противодействовать и не давать.

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Гость

16:53:54 19-12-2024

Musik (16:37:15 19-12-2024) значит надо противодействовать и не давать.... Мусика, ты рассуждаешь, как ребенок, чё хочешь попасть под статью?

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Гость

17:29:14 19-12-2024

Ваабчето, убыль населения, это уже не естественно!...
Ежелив чо!

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