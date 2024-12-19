В Алтайском крае увеличивается естественная убыль населения

При этом количество регистрируемых браков возросло, а разводов – уменьшилось

19 декабря 2024, 13:51, ИА Амител

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Более 27 тыс. человек умерло в Алтайском крае с января по октябрь 2024 года. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Количество новорожденных при этом оказалось вдвое меньше числа умерших. Естественная убыль населения края превысила 14 тыс. человек.

За первые десять месяцев 2024 года в Алтайском крае родился 13 051 младенец. Это на 960 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также ведомство зафиксировало 27 150 смертей, что на 1969 больше, чем в январе – октябре 2023-го. Тогда этот показатель был равен 25 181 человеку. Годом ранее естественная убыль населения в регионе составляла 11 170 человек – почти на 3 тыс. меньше, чем в текущем.

Также за указанный период 2024 года в Алтайском крае зарегистрировали 11 882 брака, что демонстрирует прирост. В 2023-м в регионе поженились на 94 пары меньше. Значительно сократилось и число разводов: если за десять месяцев прошлого года расторгли брак 9032 семьи, то в нынешнем году – 8346, что на 686 меньше.