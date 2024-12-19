В Алтайском крае увеличивается естественная убыль населения
При этом количество регистрируемых браков возросло, а разводов – уменьшилось
19 декабря 2024, 13:51, ИА Амител
Более 27 тыс. человек умерло в Алтайском крае с января по октябрь 2024 года. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
Количество новорожденных при этом оказалось вдвое меньше числа умерших. Естественная убыль населения края превысила 14 тыс. человек.
За первые десять месяцев 2024 года в Алтайском крае родился 13 051 младенец. Это на 960 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также ведомство зафиксировало 27 150 смертей, что на 1969 больше, чем в январе – октябре 2023-го. Тогда этот показатель был равен 25 181 человеку. Годом ранее естественная убыль населения в регионе составляла 11 170 человек – почти на 3 тыс. меньше, чем в текущем.
Также за указанный период 2024 года в Алтайском крае зарегистрировали 11 882 брака, что демонстрирует прирост. В 2023-м в регионе поженились на 94 пары меньше. Значительно сократилось и число разводов: если за десять месяцев прошлого года расторгли брак 9032 семьи, то в нынешнем году – 8346, что на 686 меньше.
14:05:09 19-12-2024
увеличивается убыль - это как отрицательный рост.
14:12:12 19-12-2024
Растительное масло,сахар,колбасы и сосиски,маргарин и пальмовое масло, пиво и водка. Вся эта отрава не увеличивает продолжительность жизни.
14:22:17 19-12-2024
Рост цен на продовольствие,товары,жильё ,услуги,медицину,образование и прочее ,также не способствует увеличению продолжительности жизни и количества народа.Как закон.Логичный итог проводимой политики.
15:05:06 19-12-2024
Какая перспектива у рынка недвижимости, всем понятно?
15:58:17 19-12-2024
Алтайский край занимает одно из первых мест по нищете и дороговизне в России. Отсюда даже самые стойкие побегут. При малейшей возможности.
16:37:15 19-12-2024
Гость (15:58:17 19-12-2024) Алтайский край занимает одно из первых мест по нищете и доро... значит надо противодействовать и не давать.
16:53:54 19-12-2024
Musik (16:37:15 19-12-2024) значит надо противодействовать и не давать.... Мусика, ты рассуждаешь, как ребенок, чё хочешь попасть под статью?
17:29:14 19-12-2024
Ваабчето, убыль населения, это уже не естественно!...
Ежелив чо!