В Алтайском крае уже неделю ищут учительницу, которая ушла из дома без документов и вещей
Со слов близких, она не оставила намеков или зацепок, куда могла отправиться
11 марта 2025, 10:15, ИА Амител
Неделю назад в селе Зудилово, расположенном по соседству с Новоалтайском, посреди рабочего дня пропала учительница музыки из местной школы Ольга Залит. В день своего исчезновения она отменила дистанционный урок и ушла из дома, не взяв с собой ни вещи, ни документы. Об этом сообщает "Толк".
Известно, что Ольга Залит преподает музыку в Зудиловской общеобразовательной школе. Когда 4 марта учительница не вышла на работу, тревогу забили сразу же.
По словам сына Ольги, Даниила, женщина вышла из дома около 11:00. Предварительно она отменила запланированное на 11:30 дистанционное занятие с ученицей: в 12:00 она должна была вести урок в школе. Расстояние от дома до работы – около 200 метров, и даже в самую плохую погоду дорога занимает не больше нескольких минут. Но ни через полчаса, ни через час на работу Ольга не пришла.
Дальше началось самое странное. После 12:00 по банковской карте пропавшей прошло несколько транзакций в селе Березовка. Покупки совершались в местных магазинах и аптеке.
"Эти операции по карте проводились в период с 12:25 до 15:00. У полиции есть данные по транзакциям за 4 и 5 марта, информация по 6-му числу должна поступить вот-вот – из-за праздничных дней все затянулось", – рассказал "Толку" Даниил.
В последнем супермаркете Ольга попала на камеры видеонаблюдения. Со слов Даниила, на записи точно она – все совпадает до последней детали, вплоть до "озоновского" пакета, который учительница часто брала с собой. Однако мужчина теряется в догадках, зачем его маме понадобилось ехать в Березовку.
С его слов, девять лет назад она работала в этом районе. Однако Даниил утверждает, что друзей или приятелей, с которыми бы она общалась, у нее там не осталось.
"Никаких догадок, что она могла делать в Березовке, у нас нет", – сказал Даниил.
На этом след Ольги теряется. Неизвестно даже приблизительно, куда женщина могла направиться дальше.
По словам Даниила, Ольга не оставила никаких намеков или зацепок, куда могла поехать. Да и с собой женщина почти ничего не взяла: ее паспорт, СНИЛС и ОМС остались дома. Она забрала только таблетки, которые принимала, и телефон. Однако в момент, когда совершались операции по банковской карте, он был выключен. Женщина могла отключить его либо на месте, либо сразу после выхода из дома.
Сын пропавшей учительницы не исключает, что мама могла спрятаться ото всех. С его слов, это может быть связано с ее усталостью, стрессами и приемом антидепрессантов.
По факту безвестного исчезновения Ольги Залит следственные органы СК РФ по Алтайскому краю проводят доследственную проверку. Поиски женщины продолжают ее близкие и волонтеры.
10:19:53 11-03-2025
Весна пришла. Ольга отошла. Хотелось бы чтоб нашлась. Но скорей всего оттаит.
10:29:42 11-03-2025
В Зудилово что-то не здоровое происходит - не первый случай. Пацан замерз потом ещё один, в летнее время тоже один не пойми от чего помер.
Тут присмотрется надо.
11:30:38 11-03-2025
Человек на стрессе и антидепрессантах. Депрессия - штука коварная. Могут быть и попытки суицида и просто бегство от стресса. Человек может действовать разумно в моменте и творить дичь одновременно. Специалистов профильных надо подключать.
11:47:34 11-03-2025
Гость (11:30:38 11-03-2025) Человек на стрессе и антидепрессантах. Депрессия - штука ков... Это только в кино такое.
По факту "данные по транзакциям за 4-5 марта" за 6 ещё нет.
Сегодня кстати 11 если что
12:25:45 11-03-2025
Гость (11:47:34 11-03-2025) Это только в кино такое.По факту "данные по транзакциям ... Да ну, прозаичнее всё. Кто-то лекарства ж выписал и продал. Их опросить о состоянии и побочках. Аптеки, скорая, психо-невро - кому-то из них может попасть в клиенты. Бывает, что человек с температурой чудит, его в дурку везут как белогорячечного и т.п.
12:42:03 11-03-2025
Гость (12:25:45 11-03-2025) Да ну, прозаичнее всё. Кто-то лекарства ж выписал и продал. ... ну и с родственниками должны специалисты поработать. скорее всего, какой-то момент был, после чего она сорвалась выключив телефон и без документов. да, думаю, у полиции и Лизы Алерт достаточно опыта, чтобы это всё отработоть, в глаза бросается
11:55:35 11-03-2025
грейдер там весь день работал!
грейдеровщика спросить надо...
12:09:58 11-03-2025
А в магазинах, где проходили транзакции, её опознали? В её поведении продавцы выявили странные особенности?
12:14:13 11-03-2025
Nik (12:09:58 11-03-2025) А в магазинах, где проходили транзакции, её опознали? В её п... Был опыт работы в магазине, поверьте с той стороны кассовой зоны кажется, что почти все не в себе
13:46:20 11-03-2025
Копать нужно в сторону медиков, смотреть где была, куда записывалась, кто лечил, что назначал и что там в анамнезе. В Березовке находится Первомайская ЦРБ куда она могла направиться к врачу, т.к. по месту жительства Зудилово к ним относятся. Ну и посещение аптеки тоже видимо не просто так. Что именно она там приобретала?
15:10:25 11-03-2025
Достали, видимо, все. Вот и ушла.
19:23:57 11-03-2025
Гость (15:10:25 11-03-2025) Достали, видимо, все. Вот и ушла. ... от сына тоже? это уж совсем таблеток переела
20:04:57 11-03-2025
Гость (15:10:25 11-03-2025) Достали, видимо, все. Вот и ушла. ...
Если такое окружение, как пишущие тут посты, то реально убежишь подальше в тайгу!