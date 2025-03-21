В Алтайском крае вдвое выросло количество обращений о розыске участников СВО в 2024 году

Омбудсмен предложил создать специальный орган для поиска пропавших, а еще улучшить медпомощь и реабилитацию

21 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Военнослужащие / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае вдвое выросло число обращений к уполномоченному по правам человека от родных и близких участников специальной военной операции (СВО) с просьбой о розыске. Если в 2022-м их было 126, то в 2024 году достигло 300. Об этом сказано в докладе омбудсмена Антона Васильева за прошлый год.

Рост количества обращений

В целом в 2024-м в адрес правозащитника поступило 453 обращения от военных и членов их семей, это пятая часть от всего количества жалоб. Как и в 2023 году, чаще всего жители края просили помощи в защите и восстановлении прав своих близких, участвующих в СВО. Количество таких просьб возросло на 138 по сравнению с прошлым годом.

За время специальной военной операции о содействии в освобождении из плена поступило 94 просьбы, сказано в документе. При участии российского омбудсмена Татьяны Москальковой домой в Алтайский край удалось вернуть 17 военнопленных.

Помимо розыска пропавших без вести, жители края рассказали Антону Васильеву о проблемах с медицинской помощью и прохождением военной врачебной комиссии. В некоторых случаях люди жаловались на длительное рассмотрение рапортов о направлении на медицинское освидетельствование, что влияет на уточнение категории годности к военной службе при ухудшении состояния здоровья и необходимости долечивания после ранений.

Создание нового госоргана

Антон Васильев предложил создать новый государственный орган, который будет заниматься вопросами розыска без вести пропавших военнослужащих.

"Это может быть уже существующее подразделение того или иного министерства или специально созданное учреждение. Оно должно обладать полномочиями на то, чтобы выступать в качестве связующего звена с другими государственными органами по всем вопросам, связанным с розыском без вести пропавших лиц, идентификацией останков и защитой прав без вести пропавших лиц и их родственников", – говорит в своем докладе алтайский уполномоченный по правам человека.

Также Васильев намерен обратиться к "старшему" омбудсмену Татьяне Москальковой с инициативой закрепления на международном и национальном уровнях прав родственников на установление судьбы пропавших без вести и права на достойное погребение. А еще необходимо разработать закон, гарантирующий поисковую работу по пропавшим и сохранение памяти о них.

Нехватка реабилитационной помощи

Много проблем и с медицинской реабилитацией участников СВО. Жители края продолжают жаловаться на нехватку оборудования в медучреждениях, а также на проблемы с доступом к реабилитационным центрам. Все это негативно влияет на восстановление военнослужащих после травм, подчеркивает уполномоченный.

"Стоит отметить, что регионы значительно отличаются по оснащению медицинских учреждений современным реабилитационным оборудованием, перечнем технических средств реабилитации, наличием квалифицированных специалистов и методик, необходимых для восстановительной терапии военнослужащих после ранений и травм", – отмечает в докладе правозащитник.

По мнению Антона Васильева, необходимы капитальные вложения для улучшения инфраструктуры и качественной медпомощи, реабилитации и психологической поддержки. Важно, чтобы социальные гарантии для участников СВО не зависели от бюджета региона и обеспечивались на федеральном уровне, возможно, по окружному принципу.

Улучшение социально-правовой поддержки

Уполномоченный также предложил улучшить социально-правовую помощь участникам СВО и их семьям. В частности, создать федеральную целевую программу для комплексной реабилитации и социальной адаптации. Она должна включать в себя мероприятия по медицинской реабилитации, психологическому сопровождению и профессиональной переподготовке.

А еще он считает необходимым унифицировать правовые статусы участников СВО и упростить процесс получения страховых и единовременных выплат для тех, кто принимал участие в специальной военной операции.