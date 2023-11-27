В Алтайском крае ведутся масштабные работы по догазификации

Голубое топливо получили 18,8 тыс. домов региона

27 ноября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KWJx4

Работы по догазификации / Фото: "Газпром Газораспределение Барнаул"

В Алтайском крае продолжаются масштабные работы по строительству газораспределительных сетей для догазификации домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах. Сегодня активное строительство ведется в 107 населенных пунктах. По завершению работ будет создана техническая возможность подключения более 55 тыс. домов.

Реализация мероприятий по догазификации уже обеспечила природным газом 18,8 тыс. домов. Только в ноябре 2023 года введены в эксплуатацию распределительные сети сразу в нескольких районах Алтайского края. В Павловском районе догазифицированы поселки Бурановка, Комсомольский и село Шахи, возможность для подключения получили 253 дома. В селе Первомайском Первомайского района введены в эксплуатацию распределительные сети общей протяженностью 12,7 км, создана техническая возможность подключения всех 474 домов села. В Новоалтайске введены в эксплуатацию распределительные сети протяженностью 4,5 км для догазификации 143 домов.

"Догазификация – важная социальная задача, выполнение которой существенно улучшит условия жизни наших земляков как в сельской местности, так и в городах. Чтобы сетевой газ скорее пришел к потребителям, работы ведутся одновременно по всему региону. При наличии возможности строительство ведется методом горизонтально направленного бурения, которое позволяет минимизировать разрушение дорожного полотна. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам", – сказал первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Вячеслав Козлов.

И добавил, что все работы по благоустройству будут выполнены подрядчиками в соответствии с договорами, дороги будут приведены в первоначальный вид.

По любым интересующим вопросам потребители могут обратиться в кол-центр по номеру 8-800-6000-400.

ООО "Газпром Газораспределение Барнаул"

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