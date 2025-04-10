Рост заболеваемости ОРВИ вновь зафиксировали в Алтайском крае
За неделю количество заболевших в регионе увеличилось на 5%
10 апреля 2025, 11:38, ИА Амител
Медицинская маска / Фото: amic.ru
Заболеваемость ОРВИ снова начала расти в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В период с 31 марта по 6 апреля в крае зафиксировали 17,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 5% больше, чем на прошлой неделе.
"Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа A(H1N1)09, A(H3N2), а также вирусов негриппозной этиологии (аденовирусов, риновирусов, метапневмовирусов, бокавирусов)", – отметили в ведомстве.
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю призывает население соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа:
- использовать маску в местах скопления людей;
- сократить время пребывания в общественных местах;
- избегать тесных контактов с людьми, которые имеют насморк или кашель;
- регулярно тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа;
- регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение;
- по рекомендации врача принимать препараты и средства, повышающие иммунитет;
- одеваться по погоде;
- при появлении больного в семье по возможности ограничить контакты с ним.
16:58:35 10-04-2025
Какой грипп в апреле???🙄
06:21:51 11-04-2025
Гость (16:58:35 10-04-2025) Какой грипп в апреле???🙄...
Наивность, граничащая с недоразвитостью. Или маразм уже?