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Рост заболеваемости ОРВИ вновь зафиксировали в Алтайском крае

За неделю количество заболевших в регионе увеличилось на 5%

10 апреля 2025, 11:38, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru
Медицинская маска / Фото: amic.ru

Заболеваемость ОРВИ снова начала расти в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В период с 31 марта по 6 апреля в крае зафиксировали 17,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 5% больше, чем на прошлой неделе.

"Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа A(H1N1)09, A(H3N2), а также вирусов негриппозной этиологии (аденовирусов, риновирусов, метапневмовирусов, бокавирусов)", – отметили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю призывает население соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа:

  • использовать маску в местах скопления людей;
  • сократить время пребывания в общественных местах;
  • избегать тесных контактов с людьми, которые имеют насморк или кашель;
  • регулярно тщательно мыть руки с мылом и промывать полость носа;
  • регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение;
  • по рекомендации врача принимать препараты и средства, повышающие иммунитет;
  • одеваться по погоде;
  • при появлении больного в семье по возможности ограничить контакты с ним.
Здоровье ОРВИ и грипп

Комментарии 2

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Гость

16:58:35 10-04-2025

Какой грипп в апреле???🙄

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Гость

06:21:51 11-04-2025

Гость (16:58:35 10-04-2025) Какой грипп в апреле???🙄...
Наивность, граничащая с недоразвитостью. Или маразм уже?

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