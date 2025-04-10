Рост заболеваемости ОРВИ вновь зафиксировали в Алтайском крае

За неделю количество заболевших в регионе увеличилось на 5%

10 апреля 2025, 11:38, ИА Амител

Медицинская маска / Фото: amic.ru

Заболеваемость ОРВИ снова начала расти в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В период с 31 марта по 6 апреля в крае зафиксировали 17,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что на 5% больше, чем на прошлой неделе.

"Среди заболевших ОРВИ при лабораторных исследованиях отмечается циркуляция вируса гриппа В, гриппа A(H1N1)09, A(H3N2), а также вирусов негриппозной этиологии (аденовирусов, риновирусов, метапневмовирусов, бокавирусов)", – отметили в ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю призывает население соблюдать общие меры профилактики ОРВИ и гриппа: