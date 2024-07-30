В Алтайском крае военные перекроют Чуйский тракт утром 31 июля

Ограничение продлится четыре часа

30 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Военная колонна / Фото: stat.mil.ru

В Алтайском крае ранним утром 31 июля перекроют участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн, предупредили в региональной ГАИ.

Ограничение введут с 05:00 до 09:00 по направлению ЗАТО Сибирский – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.