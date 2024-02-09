В Алтайском крае возобновили движение почти по всем трассам

Сейчас закрытым остается лишь один отрезок дороги K-03 на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска

09 февраля 2024, 19:45, ИА Амител

Дорога в снегу / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае восстановили движение транспорта почти на всех трассах. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Сейчас закрытым остается лишь один отрезок дороги K-03 на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска.

Ранее движение было перекрыто на участках трасс К-03, К-21, Р-256 "Чуйский тракт", А-322 и К-09.

По прогнозам синоптиков, метели и сильный ветер в регионе задержатся и ночь. Водителям нужно быть очень внимательными и аккуратными на дорогах.